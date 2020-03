Harry Styles habla sobre el atraco a punta de navaja que sufrió en Londres

El 2020 ha empezado movidito para Harry Styles. El cantante publicó el pasado mes de diciembre su segundo trabajo discográfico, 'Fine Line', un disco donde no esconde sus angustias y emociones más profundas. El trabajo ha tenido muy buena acogida y grandes valoraciones, pero las estrellas de la música también se enfrentan a situaciones desagradables en su día a día.

El cantante caminaba por una calle de Londres el pasado 14 de febrero cuando sufrió un atraco, y no ha tenido reparos en hablar de ello durante una entrevista con Howard Sterns de Sirius XM.

El intérprete asegura que se dio cuenta de que algo no iba bien cuando se cruzó con un grupo de jóvenes que llevaban capuchas y la cara cubierta. "Quité mi música. Estaba caminando y seguí girándome y los chicos cruzaron la calle. Yo estaba como 'qué raro'. Escuché pasos acelerados de alguien que intentaba cogerme, así que crucé la calle y entonces ellos la cruzaron. Pensé 'Oh, por Dios'".

Styles asegura que lo primero que pensó fue "me van a robar". "El chico me dijo, 'hey, ¿puedo hablar contigo un minuto?' No había nadie y le dije 'claro'. Él me dijo '¿fumas marihuana?' y yo le dije que no. Entonces él me responde '¿quieres marihuana?'. Y pensé 'no' y él me dijo '¿qué llevas contigo?'".

Fue entonces cuando el resto de jóvenes se acercaron, le rodearon y le intentaron coger el teléfono móvil. Harry les dio el dinero que llevaba encima, pero con el teléfono se lo pensó dos veces. "Había un pequeño lago detrás de ellos y pensé en tirarlo para que así ninguno de nosotros pudiera tenerlo, pero preferí no hacerlos enfadar. Venían dos coches y vi la oportunidad para correr. Así que corrí hasta la carretera y me puse delante de un coche para detenerlo. Obviamente, no me dejaron entrar porque podría ser un loco. Traté de conseguir otro coche, no me dejaron tampoco. Me di la vuelta y corrí de regreso a la zona donde vivo", contó.

"Esto es lo que me pasa por estar soltero a día de hoy", bromeó, ya que el atraco se produjo el Día de San Valentín.