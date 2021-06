Fue en diciembre de 2020 cuando la presentadora Himar González preocupaba a sus seguidores de Instagram al compartir una fotografía desde el hospital. La meteoróloga explicaba en ese momento que no había sido coronavirus lo que le había llevado al ingreso, pero tampoco daba más detalles acerca de la dolencia que padecía. Se limitó a dar las gracias al equipo sanitario y aseguraba que pondría todo su empeño en recuperarse.

Ahora que han pasado seis meses de aquel momento, la meteoróloga de Antena 3 Noticias ha revelado a la revista Semana cuál fue la enfermedad que la mantuvo ingresada durante once días.

"Tuve septicemia. Es una infección que una vez que pasa a la sangre es muy peligrosa porque en 48 horas, aproximadamente, ya te despides de este mundo", explica González, que ha querido profundizar acerca del alcance de la enfermedad. "La septicemia al final te afecta a todos los órganos y te paraliza. Me dijeron que 24 horas más tarde y no podrían haber hecho nada por mí", recuerda.

La presentadora de El Tiempo ha matizado que tardó un poco en acudir al hospital porque en ese momento se recomendaba no visitar los centros médicos por el riesgo de la pandemia. Sin embargo, la fiebre no bajaba de 40º y la comunicadora comenzó a sospechar que la cosa era más grave de lo que parecía.

"La doctora me auscultó un poco, me puso unos antibióticos y me hizo unos análisis. No me dijo lo que era y luego ya salió un poco de todo", indica Himar, que también ha revelado las consecuencias que le trajo la septicemia. "Tuve una caída brutal de cabello, pero brutal. Casi me quedo calva. Recuerdo a mi peluquero de Antena 3 quedarse con mechones enteros de pelo en la mano", lamenta.

Empezó a encontrarse mal en el trabajo

Ya hace unos meses, la presentadora aclaró que había empezado a encontrarse mal en su puesto de trabajo. "Fue el domingo en el trabajo. Y el lunes ya amanecía con 40 de fiebre", dijo antes de explicar que en su empresa activaron rápidamente el protocolo anticovid. Le hicieron un test y salió negativo y como la fiebre no bajaba e iba acompañada de "muchos temblores y dolores fuertes", Himar tuvo que ser ingresada de urgencia. Permaneció un total de once días ingresada y ahora, por suerte, ya está recuperada.

Una vez le dieron el alta, la meteorologa se deshizo en halagos para los profesionales que la había acompañado en tan duro trance. "Gracias infinitas a mi familia, mis amig@s, compañer@s, que desde la distancia o la cercanía, han estado, paso a paso, a mi lado, cuidándome, mimándome, queriéndome, sanándome. Perdón por haberos preocupado tanto. A todo el personal sanitario de Quiron salud, desde urgencias hasta en planta, doctores, doctoras, enfermer@s, auxiliares, servicio de limpieza, celadores... por su excelente profesionalidad, amabilidad y amplias sonrisas que atravesaban incluso esa barrera que hoy llevamos a modo de mascarillas", escribió en su cuenta de Instagram.