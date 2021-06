La historia tras 'Born this way', el disco de Lady Gaga que marcó un antes y un después // Gtres

Born this way es el disco que lo cambió todo en la vida de Lady Gaga. La cantante que saltó a la fama en el año 2008 con su canción Just Dance y un estilismo indescriptible, consiguió el reconocimiento del público y la crítica con su segundo disco de estudio, el que le coronó como una gran artista internacional y que ahora cumple 10 años.

Con motivo del aniversario, la cantante lanzará una reedición de este álbum que saldrá a la venta el 18 de junio. El disco lleva por título Lady Gaga Born this way Reimagined The Tenth Anniversary y contará con seis nuevas versiones de sus éxitos incluidos en ese álbum.

Fue en el año 2011 y como adelanto de ese segundo disco se publicó la canción que llevaba el mismo nombre Born this way, un single que se convirtió en un himno revolucionario y que posicionó a la artista como una auténtica diva.

Lady Gaga y su mensaje LGTB

En su canción hay menciones al ámbito gay, bisexual, transexual y a las lesbianas. Su letra consiguió cautivar a todos por lo importante de su mensaje y el tema se posicionó en el número uno de las ventas en 20 países. Born this way es, además, la canción que más rápido se vendió en la historia de iTunes.

Con su canción, Lady Gaga abordaba numerosas cuestiones LGTB que hasta a menudo habían sido ignoradas por la industria musical estadounidense, por ello esta canción se convirtió en todo un himno para un amplio sector de la población mundial.

Sobre esta canción, la cantante ha explicado cómo llegó la inspiración para componer su letra y qué influencia tuvo en el resto de su exitoso disco. "Born This Way, mi canción y mi álbum, fueron inspirados por Carl Bean, un activista religioso negro gay que predicó, cantó y escribió sobre nacer así".

"Cabe destacar que sus primeros trabajos fueron en 1975, 11 años antes de que yo naciera. Gracias por décadas de amor implacable, valentía y una razón para cantar. Todos podemos sentir alegría, porque la merecemos. Porque merecemos el derecho a inspirar tolerancia, aceptación y libertad para todos", recordaba la cantante el día del aniversario del lanzamiento de la canción en su cuenta de Instagram.

Quién es Carl Bean

Carl Bean fue un cantante de la década de los setenta que interpretaba música disco, gospel y motow. Era abiertamiente gay y saltó a la fama por ser uno de los primeros artistas en visibilizar el movimiento LGTB en Estados Unidos. Una de sus canciones más populares fue I was born this way —palabras en las que podemos encontrar la inspiración de Lady Gaga—.

Bean dejó su carrera musical para fundar su propia iglesia —Unity Fellowship— con la que quería "cuidar a los marginados, indocumentados, analfabetos o que no saben inglés, personas que entran y salen del sistema penitenciario, niños que salen de las pandillas, estamos con todos los que se consideran 'indeseables", según explicó a un periódico de Los Ángeles en 1992.

Durante los años ochenta, su iglesia se convirtió en uno de los pocos centros de apoyo a la comunidad afro seropositiva. Su legado inspiró a Lady Gaga para su Born this way y su labor ha sido reconocida por la ciudad de Los Ángeles que en 2019 le otorgó una calle con su nombre.