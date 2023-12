La historia de Pilar Rubio y Molly, el cantante de heavy metal con el que estuvo a punto de casarse antes de Sergio Ramos

El divorcio-no divorcio de Pilar Rubio (45) y Sergio Ramos (37) se ha convertido en la comidilla del papel couché estás Navidades.

Fuentes cercanas a la pareja han filtrado a la prensa que su matrimonio pende de un hilo e incluso se ha llegado a afirmar que están esperando a que pasen estas fechas para anunciar su separación. "A Pilar no le gusta vivir en Sevilla. No le gusta la finca La alegría y lo que quiere es estar en Madrid, cerca de su padre y su madre, por eso va y viene. Ella no quería estar en París, ni en Sevilla, ni en Estados Unidos, ni en Arabia. Solo quiere estar en Madrid", contó una fuente cercana a LOC.

Pero los protagonistas lo desmienten y lo niegan en rotundo. "Estamos súper bien, estamos muy bien, de verdad. No podemos estar desmintiendo tonterías cada día", comentó la colaboradora de El Hormiguero hace unos días a Europa Press.

Mientras discurren los días esperando la llegada de nuevas informaciones, algunos medios y usuarios de redes sociales han rescatado el historial amoroso de Pilar Rubio, donde Molly ocupa un lugar destacado.

10 años de amor y heavy metal

José Molinero ―Molly para amigos y fans ― y Pilar Rubio comenzaron su relación en el año 2001.

Ella tenía 26 años y trabajaba como modelo, y él, que había cumplido los 36, lideraba la banda de rock Hamlet, que tenía ya cuatro discos publicados.

Diez años de diferencia de edad que no supusieron un obstáculo, ya que al poco de empezar a salir, decidieron irse a vivir a un apartamento situado en Tetuán (Madrid).

Molly y Pilar Rubio en 2011

Se admiraban mutuamente y mientras Pilar daba sus primeros pasos en la televisión como reportera en Sé lo que hicisteis en 2007, Molly llenaba conciertos en los que su chica era fija en primera fila.

Los paparazzi los pillaron, en más de una ocasión, paseando enamorados y cómplices por la calle. El vocalista lucía una larga cabellera rizada, seña de identidad de los músicos que triunfan en el hard rock.

Molly y Pilar Rubio

Diez años de amor que terminaron en 2011, cuando decidieron dejar su relación de manera amistosa. Rompían así el futuro compromiso que habían adquirido durante una década juntos.

Un año después, en 2012, Pilar y Sergio Ramos comenzaron a salir, pero no pasaron por el altar hasta 2019.

Molly triunfa en la música con su banda Hamlet

La frondosa melena que Molly llevaba hace más de 10 años se ha transformado en un canoso tupé.

Pilar no ha vuelto a los conciertos de Hamlet, pero el grupo de heavy metal triunfa dentro y fuera de nuestras fronteras. En su boda con el futbolista, la televisiva contó con la actuación en vivo de AC/DC.

Con la vitalidad que caracteriza a los músicos del género, Molly su banda se dejan la piel en cada concierto. El próximo mes de enero tocarán en Burgos, Valencia, Bilbao o Barcelona, hasta recalar en el WiZink Center de Madrid a finales de marzo.

Cuentan con 23.000 oyentes mensuales en Spotify.

Este pasado verano arrasaron a su paso por Mexico para el festival Hell and Heaven Open Air.