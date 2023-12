Sergio Ramos y Pilar Rubio se pronuncian sobre los rumores de crisis

Se hablaba en tertulias, periódicos digitales e incluso en entorno deportivo.

El comunicado del divorcio de Pilar Rubio y Sergio Ramos era algo inminente para muchos informadores, pero parece que nada más lejos de la realidad. No hay crisis matrimonial entre la presentadora y el futbolista.

Ambos protagonistas se han encargado de dejarlo más que claro en diferentes encuentros con la prensa. Pilar y Sergio llevan once años juntos y tienen cuatro hijos en común.

El defensa de Sevilla F.C. ha asegurado, con gesto sonriente y despreocupado, que "todo está muy bien", desmintiendo así su presunta separación de Pilar. "Todo muy bien, fenómeno"

La colaboradora de El Hormiguero también ha salido al paso de estos rumores que apuntaban a que su separación llegaría tras pasar las fiestas navideñas en familia. Acompañada de Pablo Motos y Jorge Salvador, fonfesaba a la prensa: "Estamos superbien, estamos muy bien, y siento que tengas que estar a estas horas aquí por esto, pero tranquilo, está todo bien".

Reiteró la estabilidad de su matrimonio más de una vez, con la intención de que cese el ruido alrededor de su matrimonio. Además, señalaba que no tenía tiempo para "chorradas".

"Estamos bien, como siempre, no puedo decir otra cosa. Tú imagínate, con lo que trabajamos en este programa, que este señor y este señor (señalando a Jorge Salvador y Pablo Motos) me tienen todo el día ensayando y trabajando, no tengo tiempo para estar desmintiendo chorradas", dijo a Europa Press.

Sergio Ramos y Pilar Rubio, en crisis: los motivos de su posible ruptura

Por qué se han disparado los rumores de crisis entre Pilar Rubio y Sergio Ramos