Ibai Llanos revela los motivos por los que tuvo que ser ingresado en el hospital

Sincero, natural y muy cercano. Esas son algunas de las cualidades que han llevado a Ibai Llanos a convertirse en el streamer número uno de España. Millones de suscriptores siguen sus directos en Twitch, ven sus vídeos de Youtube y comentan las entrevistas que realiza. Fue en la charla del pasado domingo, con el futbolista Ronaldinho, cuando confesó que estaba atravesando unos problemas de salud que no le había comentado ni a sus padres.

"He estado muy mal de salud estos días. No os he querido decir nada estos días, realmente he estado muy mal, hasta un nivel preocupante. No me ha apetecido contar nada. No se lo he dicho ni a mis padres. No me sentía muy cómodo hablando de este tema, y a pesar de ello, he estado narrando en Eurosport, y espero el martes estar mejor", contó.

Ahora que han pasado varios días, el youtuber ha querido profundizar un poco más en el tema y compartir con sus seguidores cuáles fueron las afecciones que lo llevaron hasta la cama del hospital.

Un cuadro de neumonía, bronquitis y anemia

Llanos relató en su directo de este martes que acudió a Urgencias porque no paraba de toser. Allí le hicieron una placa y tras un test de coronavirus en el que dio negativo, los médicos decidieron que el youtuber tendría que quedarse un tiempo ingresado para estar controlado. "Todavía estoy en proceso de recuperación, me ha costado mucho hacer directos", señaló cerca del minuto 20.

El joven sufría un cuadro agudo de neumonía, bronquitis y anemia, complicaciones pulmonares que pueden tornarse muy graves si no se tratan. "Me pincharon heparina, me pusieron corticoides y me sacaron sangre", dijo.

Aunque mientras lo contaba parecía tranquilo, la preocupación de sus seguidores era evidente. Sin embargo, cuando llevaba varias horas en el hospital, una de las doctoras que lo atendió le reveló los resultados de la analítica, que eran adecuados para poder darle el alta. Así, su permanencia en el hospital quedó reducida a menos de 24 horas.

Eso sí, a partir de ahora Ibai Llanos tendrá que controlar su salud, atender a las recomendaciones médicas y cuidarse mucho. "Si por lo que sea no mejoro o empeoro, ahí tendremos un problema", terminó.