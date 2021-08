"No se lo he dicho ni a mis padres": Ibai Llanos anuncia problemas de salud y preocupa a sus seguidores

Es el número 1 en Twitch y sus seguidores se cuentan por millones, igual que sus ingresos. Ibai Llanos se ha convertido en toda una celebridad en el mundo del stream y por su canal han pasado personalidades como C. Tangana, Nathy Peluso, Aitana o futbolistas como Piqué y Ronaldinho.

Precisamente después de su entrevista con este último deportista ha sido cuando el joven se ha sincerado sobre sus problemas de salud. Este domingo, el streamer con más visitas de Twitch reconocía no haber estado al cien por cien los últimos días, aunque de cara al público haya mantenido la serenidad. Ha estado narrando el baloncesto Eurosport durante los Juegos Olímpicos de Tokio y su salud se ha visto resentida por diferentes problemas.

"He estado muy mal de salud estos días. No os he querido decir nada estos días, realmente he estado muy mal, hasta un nivel preocupante. No me ha apetecido contar nada. No se lo he dicho ni a mis padres. No me sentía muy cómodo hablando de este tema, y a pesar de ello, he estado narrando en Eurosport, y espero el martes estar mejor", decía el joven, que aunque no ha profundizado en los motivos que lo han llevado a esta situación, sí ha querido ser transparente con sus suscriptores y mostrarles la realidad tal y como la siente.

Ponerse delante de una cámara tantas horas al día no debe ser fácil, pero la comunidad que ha creado Ibai en su canal ha agradecido su franqueza. "Ahora me encuentro de puta madre, pero he pasado unos días muy malos por culpa de diferentes cosas que os explicaré si me apetece, porque hay cosas de mi vida privada que prefiero dejármelas para mí. Ya me encuentro bastante bien, ya veis que me encuentro mucho mejor de la garganta", celebraba.

"He perdido 18 kilos"

Llanos se propuso el año pasado perder peso para ganar en salud. De hecho, para comprometerse con su público, prometió donar 60.000 suscriptores al canal de Twitch de un compañero si en un año no conseguía pesar "90 kilos o menos".

Este mes de julio se cumplía un año desde que realizó esta promesa y aunque no ha conseguido llegar a la cifra señalada, sí ha conseguido perder una buena cantidad de kilos. Así, a Ibai no le ha quedado más remedio que cumplir con su apuesta, pero sin dejar de celebrar que su cambio físico va por buen camino.