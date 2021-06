El impactante cambio de look de Sara Sálamo que no ha gustado a todos sus seguidores

Sara Sálamo está en un gran momento profesional en plena promoción de su nueva película El año de la furia. Además, esta trabajando en El refugio, la nueva película de Macarena Astorga y preparando su próximo proyecto editorial.

Una exitosa carrera profesional que compagina con su faceta como madre, con sus hijos Theo —nacido en 2019— y Piero, al que dio a luz en diciembre de 2020. Ambos fruto de su relación con Isco Alarcón.

A pesar de tener una vida tan ajetreada, la actriz aprovecha el altavoz que le brinda las redes sociales para dar su opinión sobre temas de lo más diversos. Incluso se mete en alguna polémica como el reciente 'zasca' que le dio al torero Cayetano Rivera por su mensaje respecto a las niñas de Tenerife.

Pero su última publicación ha sido mucho más relajada, sorprendiendo a sus más de 900.000 seguidores con un llamativo cambio de look: una larguísima melena lisa de color castaño claro.

Una nueva imagen con la que ha dividido opiniones. Mientras muchos de sus seguidores han alabado el cambio de look con mensajes como "Oye, no se puede ser tan guapa", "Pues te queda genial", "Estás guapa te pongas como te pongas" o incluso un parecido con Jennifer Lopez; otros creen que la actriz está más favorecida con su melena morena habitual: "¡Estás siempre guapísima, Sara, pero yo te prefiero morena!", "Estás muy guapa, pero me gusta más tu pelo de siempre" o "Estás muy guapa, pero me gusta más el moreno!".

Estos últimos, se llevarán una alegría al descubrir que este cambio de look tiene truco. Tal como puede apreciarse en el fondo de la foto, Sara estaba en una tienda de pelucas, por lo que no pudo evitar probarse una de ellas. ¿Le habrá gustado tanto que se lo hará de forma permanente?