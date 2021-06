"Me mandaban selfies con armas", Sara Sálamo denuncia las amenazas de muerte recibidas

Sara Sálamo está en plena promoción de El año de la furia, su última película. Pero eso no es todo: está trabajando en la nueva cinta de Macarena Astorga, El refugio, y lo compagina con su próximo proyecto editorial.

Además, como cualquier madre, Sara intenta conciliar su vida profesional con la personal cuidando de sus hijos Theo —nacido en 2019— y Piero (al que dio a luz en diciembre de 2020.

De todo ello ha hablado durante una entrevista para el Huffpost donde también ha aprovechado para recriminar a los medios que continúen refiriéndose a ella como "la novia de Isco": "Es absurdo porque en las entrevistas me empujan para que denuncie el machismo que sufro y luego la mayoría de preguntas van destinadas a mi pareja o a los problemas que me causa estar con mi pareja, pero no me preguntan por mi último proyecto profesional o en lo que estoy trabajando como actriz".

Amenazada de muerte en redes sociales

Otro de los temas que han abordado en la entrevista ha sido las redes sociales. Sara es muy activa en su perfil de Instagram, y prácticamente a diario comparte contenido tanto de sus proyectos profesionales como de su vida privada.

La actriz ha confesado que muchas veces ha intentado hacer la vista gorda a las críticas que recibe a través de Internet, aunque en otras ocasiones se le ha hecho más difícil quedarse callada: "Va ligado a tu estado de ánimo y a tus circunstancias personales, y si estás con el vaso lleno no toleras faltas de respeto".

A raíz de estos insultos en redes sociales ha salido en la conversación la grave situación que está viviendo Candela Peña, quién ha denunciado en varias ocasiones a través de Instagram las amenazas de muerte contra su hijo Román, de 9 años.

Sara ha tachado este suceso de "gravísimo" y ha apoyado a su compañera en su denuncia tanto a la policía como en redes sociales para que ese tipo de personas "no tengan un altavoz": "Entiendo que lo que hay que hacer es ir a comisaría y denunciar. Yo lo he hecho en alguna ocasión. Se ha traducido en nada, al menos que yo me haya enterado. Pero también hay que tener en cuenta que tenemos una vida familiar y laboral, y no podemos estar todo el día en comisaría".

Ante este comentario, la periodista le pregunta a qué amenazas se refiere: "También amenazas de muerte, incluso con fotografías con armas. Muy locas… Me mandaban selfies con armas y diciendo 'te vamos a ir a matar".

La actriz ha asegurado haber pasado miedo ante estas amenazas porque considera que "no es un insulto que se quede ahí".