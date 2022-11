La infidelidad que marcó a Laura Pausini y que ha recordado en 'La Voz': "Más cuernos que 20 tauros"

Laura Pausini es natural como la vida misma. Durante el ensayo de uno de los talents de su equipo, la coach de La Voz le ha preguntado si había sufrido por amor, ya que con el corazón roto se canta y se compone mejor.

El concursante, de 18 años, ha respondido que no, a lo que Pusini ha justificado que eso se debe a lo joven que es, y ha sorprendido con una fuerte revelación sobre su pasado sentimental: "Yo tengo más cuernos que 20 tauros juntos", confesaba.

Y es que Laura, de muy jovencita, sufrió mal de amores, en concreto una infidelidad que, además de marcarle la vida, le hizo aprender una valiosa lección que pone en práctica hasta el día de hoy.

La infidelidad que marcó a Laura Pausini

En el año 2015, la italiana contó en el programa de Risto Mejide Al rincón que su exnovio Alfredo Cerruti le fue infiel.

La artista conoció al representante y productor con tan solo 18 años y estuvieron juntos una década. Laura puso fin a la relación cuando lo pilló con otra: "Un día fui a darle una sorpresa a casa y la sorpresa me la llevé yo. Se me cayó el mundo encima. Hasta que no me enfrenté viéndolo con mis ojos, no lo creí", desvelaba.

Cuando quedó soltera a los 28, se dió cuenta de que se había convetido en una persona dependiente y acudió a terapia para solucionar el problema: "He tenido que ir al psicólogo, unos dos meses. Necesitaba que alguien me ayudara porque no era capaz de hacer nada sola. Pensaba que mi vida había acabado. Desde ese momento he perdido un poco de mi dulzura", contaba al publicista.

Aún así, volvió a intentarlo, con nefasto resultado, y desde entonces Pausini no confía en nadie dos veces: "Nunca doy segundas oportunidades a nadie. Cuando rompo una relación, debo alejarme de esa persona y de su entorno para protegerme".