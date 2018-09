Instagram alucina con los bíceps de Jennifer Lopez en su última foto

Que Jennifer Lopez tiene un físico envidiable es algo que sabemos desde siempre. A sus 49 años la cantante no deja de sorprendernos en todas sus apariciones físicas en las que luce un cuerpo de lo más tonificado.

Además, la artista se ha tomado su intensa residencia en las Vegas como todo un reto de superación. 15 conciertos en 27 días requiere un gran nivel físico y lejos de preocuparse se propuso superarse a sí misma.

Así lo ha explicado a través de Instagram mostrando una impresionante foto en la que la vemos enfundada en un ajustado vestido rojo mientras muestra sus bíceps de acero: "Sintiéndome una super mujer después del espectáculo de esta noche", empieza el texto.

"Cuando empecé esta gira pensé 'Dios mio, 15 conciertos en 27 días son muchos. Pero me hice una promesa, y en vez de dejar que me agotara, me propuse ser más fuerte al final... Han habido momentos en los que me he sentido cansada y tenía viajes y tenía que encajar mis entrenamientos donde podía. ¡Pero aquí estamos con solo tres conciertos para acabar! Estoy sintiendo muchas emociones pero sobre todo me siento fuerte, feliz y agradecida".