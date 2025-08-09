Jaume Anglada continúa en la UCI: prisión provisional para el joven detenido por atropello

Jaume Anglada continúa en estado crítico desde la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Son Espases en Mallorca. El cantautor fue arrollado por un coche mientras circulaba en moto por Mallorca.

Tras la detención del conductor del turismo, un hombre de 20 años que se dio a la fuga tras el siniestro, un juez ha ordenado prisión provisional para el joven en la madrugada del sábado en Palma.

El acusado ha pasado a disposición judicial sobre las 17:20 horas del viernes y, pasadas las 21:00 horas, el juez en funciones de guardia en los Juzgados de Vía Alemania ha decretado su ingreso en prisión.

El detenido ha reconocido haber arrollado al cantante en su motocicleta y haber escapado de la escena. También se ha comprometido a abonar la responsabilidad civil. En su declaración, ha expresado que lo lamenta y ha pedido perdón.

El joven presentaba una tasa de alcoholemia de 0,60 mg/l en aire espirado, superando por tres la cifra permitida para conducir.

El estado de Jaume Anglada

A causa de las heridas graves tras el arrollamiento, Jaume Anglada fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Son Espases. El estado del cantante continúa siendo crítico debido a la gravedad de las secuelas del accidente.