Javier Calvo, de cerca: lo que le debe a Fer de 'Física o Química', su familia y su discurso viral en los premios Feroz

Javier Calvo tiene solo 33 años pero su currículo (y su palmarés) ocupa ya varias hojas. Su último reto profesional lo asume este sábado 10 de febrero al convertirse en copresentador de los Premios Goya 2024 junto a la actriz y cantante Ana Belén y su pareja, el director y productor Javier Ambrossi.

El creador de La Mesías y Paquita Salas se convierte en presentador de la gala 22 años después de iniciarse como actor de teatro. Tenía solo 11 años cuando actuó en obras como El misterio de Duarte, A través del espejo o El enfermo imaginario y fue con 16 cuando le llegó su gran oportunidad laboral.

En 2008 se convirtió en Fer en la serie Física o química y su vida dio un giro de 180 grados. "Fueron tres años de mucho éxito, pero luego yo no trabajé en nada hasta que empecé a escribir con Javi", contó sobre el momento más dulce y más amargo de su carrera.

Javier Calvo tuvo ahí que empezar de cero y lo hizo junto a su chico, Javier Ambrossi, que trabajaba de camarero en un bar tras años persiguiendo el sueño de ser actor.

Ese momento compartido de crisis profesional les abrió una ventana y en 2013 Los Javis debutaron como directores y productores de teatro con La llamada, la obra que luego llevarían al cine y que es, hasta ahora, su única película.

Más de 12 años juntos y un compromiso de boda

La obra de teatro La llamada fue el primer trabajo conjunto de Los Javis y el día del estreno de la película fue el día que decidieron sellar su amor públicamente.

Los dos directores, que antes de iniciar su relación fueron grandes amigos, se dieron su primer beso en 2011 en la Gran Vía de Madrid y seis años después, en el cine Capitol de Gran Vía, decidieron comprometerse públicamente en la premiere de la cinta. Ambrossi le pidió matrimonio y Calvo dijo sí, aunque hasta el momento no han pasado por el altar.

El día que salió del armario y su discurso en los Feroz

Antes de llegar al punto de proclamar públicamente su amor por su pareja, Javier Calvo se enfrentó a muchas dudas y llegó a fingir su heterosexualidad pensando que, de lo contrario, no lo iban a querer.

"Me hice el hetero muchas veces, estaba muy perdido en la vida. Ojalá yo hubiera tenido los referentes que ahora hay y que te dijeran que puedes hacer lo que tú quieras, ser tú mismo”, contó en una entrevista con Risto Mejide, y explicó que descubrió su sexualidad gracias a su personaje Fer de Física o Química. "La transición de Fer fue mi transición", explicó en ElHuffPost.

Javier Calvo descubrió primero su sexualidad y, después, se lo contó a sus padres. "Sentarme a hablar de ello me daba mucha pereza y mucho miedo. Cuando tuve un novio estable y decidí que me iba a vivir con él, salió la conversación", explicó en esa misma entrevista refiriéndose a Javier Ambrossi. Su mensaje fue breve directo: “Que sepáis que soy gay, que tengo novio y que me voy a vivir con él”.

Lo dijo así en casa y lo repitió en alto el día que La Llamada ganó el Premio Feroz a Mejor película. Sus palabras se convirtieron en uno de los momentos más virales de la ceremonia.

“La Llamada habla del valor de ser tú mismo, de encontrar tu camino y, pese a quien le pese, ser quien tú quieres ser. Yo soy gay, tengo un novio que me quiere, una familia que me apoya y estoy aquí cogiendo este premio. Si algún niño, alguna niña, alguna persona me está viendo y tiene miedo y siente que está perdido, siente que no le van a querer, que sepa que va a encontrar su sitio, que su familia le va a querer, que va a cumplir su sueño y que él (Javier Ambrossi) y yo vamos a escribir historias para que se sienta inspirado. Siempre”, dijo recibiendo una sonora ovación.

Los padres y la hermana de Javier Calvo

Calvo solo tiene palabras de cariño para sus padres, Javier Calvo Durán y Teresa Guirao, a los que acompañaron en su visita a El Hormiguero en octubre de 2023, aunque reconoce que la relación con su progenitor ha atravesado momentos complicados.

"He tenido una relación difícil. Mi padre era muy serio, muy exigente. Ha cambiado mucho y nuestra relación ha recorrido un camino muy bonito", le contó a Jesús Calleja sobre Javier Calvo padre, al que vimos también en un cameo en la serie Veneno.

El padre de Javier Calvo en la serie 'Veneno'.

Tere, su madre, no ha tenido ningún cameo conocido pero sí aparece en sus redes donde Javier Calvo presume de los looks con los que pasa consulta. Es matrona y fue quien acompañó a Belén Cuesta, íntima amiga de Los Javis, durante el seguimiento de su embarazo.

La cuarta integrante del clan Calvo Guirao es Susi, la hermana de Javier, que forma parte del equipo de Suma Content, productora de Los Javis.

Su abuela Lola, la estilista de Paquita Salas

Al hablar de la familia de Javier Calvo es casi obligado hablar de su abuela Lolas Salas, la madre de su madre, con quien mantuvo siempre una gran relación y quien está muy presente en la serie Paquita Salas.

La representante de artistas lleva su apellido y también su ropa. "Casi todo el vestuario de Paquita es ropa de mi abuela. Cuando murió su ropa se quedó en Murcia. Ella era muy coqueta y tenía armarios y armarios llenos de conjuntos” explicó en Instagram, donde contó también que hizo una gestión previa antes de rodar la serie: "Se lo pedí a mi abuelo, accedió y allí que nos fuimos".