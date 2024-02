Javier Ambrossi, de cerca: bullying en el colegio, sus años de camarero, la separación de sus padres y su ‘boda’ con Javier Calvo

Su verdadero nombre es Francisco Javier García de la Camacha Gutiérrez-Ambrossi pero eligió como nombre artístico Javier Ambrossi porque “si vas a un casting como Javier García eres uno de tantos” y “Ambrossi, en cambio, tiene su aquél”.

Porque antes de ser guionista, productor y director, antes de convertirse en una de las dos mitades del indisoluble dúo Los Javis junto a su chico Javier Calvo, la otra mitad, Javier Ambrossi quiso ser actor. Y lo fue durante una época, aunque no podría decirse que fue una etapa fácil.

El madrileño de 39 años recibió muchos noes en esta época y, tras numerosos intentos y tener que terminar trabajando de camarero, decidió renunciar al sueño de la interpretación. Hoy, echando la vista atrás, podría decirse que fue la mejor decisión de su vida.

“He llegado a mi plenitud cuando he dicho adiós a mi sueño de pequeño, es triste, pero es precioso”, contó a Joaquín en el programa El Novato, y aseguró que fue a partir de ahí cuando empezaron a pasarle “las cosas buenas de la vida”. La última ha sido convertirse en presentador de los Premios Goya 2024 junto a Javier Calvo y Ana Belén.

Los trabajos de Javier Ambrossi como actor

Ambrossi, que inició su carrera profesional en la publicidad, empezó a perseguir su sueño de ser actor cuando ya había cumplido 18 años y había empezado la carrera de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid.

El director, que también se formó en Dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), debutó en la pequeña pantalla en 2004 con un pequeño papel en un episodio de la serie El Comisario y consiguió su primer personaje fijo en 2007 en Amar en tiempos revueltos (seis episodios).

Después participó en siete capítulos de la serie Sin tetas no hay paraíso y en 11 de Cuéntame cómo pasó. Sus personajes de más trayectoria fueron en las series Arrayán y Ciega a citas.

En el cine ha actuado en Sexykiller, morirás por ella y como personaje principal en El triunfo, de Mireia Ros, seleccionada por el Festival de Málaga y la Berlinale.

'La Llamada', la obra de teatro que cambió su suerte

Su carrera como actor no despegaba y Javier Ambrossi empezó a trabajar como camarero. Entonces ya era pareja de Javier Calvo, al que tampoco le salía trabajos como actor después del éxito de Física o Química.

Algo había que hacer y ese algo fue La Llamada, la obra de teatro que luego dio al salto al cine y que llevó a Los Javis a estar nominados al Goya. "Nació porque la escribía cuando acababa mi jornada como camarero. A las tres de la mañana me quedaba escribiendo con Javi hasta las ocho... No tenía ni un duro. Llevaba muchos años intentando trabajar como actor y no había manera”, contó en El Diario Vasco.

También nació para ayuda a su compañera de trabajo en el bar, y también amiga, la actriz Belén Cuesta. “Ambos son actores y estaban muy tristes porque les costaba encontrar trabajo y mi hermano le prometió que le iba a escribir un papel que la sacara de allí", contó Macarena García, hermana de Ambrossi, en El Hormiguero. "Así fue como nació la obra de La Llamada, donde Belén interpreta a una monja maravillosa, y todo fue escrito para ser representado en el hall del Teatro Lara durante solo 4 funciones. Fue un éxito brutal, nos contrataron para actuar en el escenario principal, nos fuimos de gira por toda España y llegamos a actuar en Moscú. Ha sido un fenómeno”.

La familia de Ambrossi y la separación de sus padres

Otra de las protagonistas de la obra es Macarena García, la única hermana de Javier Ambross y también su musa.

Maca, como la llama el director, ha participado en todos los proyectos de Los Javis —La Llamada, Veneno, Paquita Salas, La Mesías— y asegura que su hermano es el hombre de su vida. Él fue su acompañante en la gala de los Goya 2013 cuando recibió el premio a Mejor actriz revelación por Blancanieves.

Ahora se llevan a la perfección pero cuando eran pequeños guerreaban mucho. “Me hacía rabiar y yo lloraba mucho”, explicó la actriz al hablar sobre su infancia, que no fue fácil para ninguno de los dos.

Hijos de padres separados, Javier García de la Camacha y Sofia Gutierrez-Ambrosi, cuentan que su separación les afectó muchísimo. “De hecho, todas las movidas mentales que tengo vienen de ahí", confesó el director sobre su infancia, en la que también le marcó la juventud de su madre. Sofi tenía 18 años y estaba estudiando derecho cuando nació Javi.

Su llegada también marcó a la propia Sofía, que se volcó en terminar los estudios y ponerse a trabajar sin descanso y sin pensar en ella. Lo empezó a hacer cuando estos ya eran mayores de edad. “Me di cuenta de que llevaba trabajando en bancos veinte años y que era algo que no me encantaba. Prefiero tener menos dinero y menos seguridad, pero ser feliz. Hace dos años y medio decidí decir adiós a la banca y empezar con mis clasecitas de pilates. Antes vivía para trabajar y ahora trabajo para vivir", contó en una entrevista en 2018.

[[H3:El capítulo de ‘Farmacia de guardia’ que le ayudó a descubrir su sexualidad]]

La separación de sus padres no fue lo único que marcó la infancia de Javier Ambrossi, también su sexualidad. En el colegio religioso donde estudiaba le decían que “daba asco por ser homosexualidad” y pensar en esas palabras todavía le duele.

“Se metían conmigo, de todo... [Me decían] de todo. Fue una gran tragedia toda mi infancia y adolescencia, pero de ahí salí reforzadísimo y me dije: ‘Yo soy así y voy a intentar inspirar a la gente como yo para que sea fuerte”, contó Ambrossi, que no pidió ayuda en ese momento pero que siempre tuvo el apoyo de su familia.

Era pequeño cuando se dio cuenta que era homosexual y rápidamente se lo dijo a sus padres. “Estaba viendo Farmacia de Guardia con mis padres y había un capítulo en el que un chico ponía en palabras lo que yo sentía”, explicó el actor que esa misma noche se sinceró con su madre. “Me fui a dormir y vino a acostarme y le dije 'mamá, es que yo creo que me pasa lo mismo que a este personaje”.

Aquel episodio —No se lo digas a nadie— se emitió en enero de 1995, cuando Ambrossi tenía 10 años. Le quedaba mucho camino por recorrer, muchos miedos y ataques a los que enfrentarse, y aún tendría que esperar para sentirse cómo con la sexualidad como se siente hoy.

“Me siento muy respetado. No lo voy pidiendo. Lo que hago es vivirlo como me da la gana y ya está. Pero entiendo que para mucha gente sea difícil. Todavía hay mucho machismo y homofobia en según qué ámbitos. En algunas profesiones es complicado...”, contó el director, que proclama a los cuatro vientos su amor por Javier Calvo y que llegó a pedirle matrimonio en público en septiembre de 2017 durante la presentación de la película La Llamada.

Javier Calvo dijo sí pero la boda aún no ha llegado. Demasiados trabajos, demasiados proyectos y muy poco tiempo. "Después de diez años no nos hemos peleado ni una vez. Somos personas muy —sorprendentemente — estables. Lo demuestra estar diez años en el teatro con una obra y doce juntos también. No nos hemos casado por falta de tiempo y porque, realmente, para hacer una fiesta ya las hago", comentó Ambrossi el pasado noviembre en la revista Esquire.