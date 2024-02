¿Cuántos años llevan juntos Los Javis? La historia de amor de Javier Calvo y Javier Ambrossi

Javier Ambrossi y Javier Calvo son Los Javis, una de las parejas más sólidas de la industria del cine y de la televisión española.

Juntos han firmado proyectos como La Llamada, Paquitas Salas y La Mesías, y lo han hecho sin que se vea afectada su relación sentimental. También en ese terreno forman una de las parejas más sólidas de la industria.

Los Javis parecen llevar toda la vida juntos y lo cierto es que esta afirmación no va desencaminada. Su relación empezó en 2011 y seis años después, en 2017, sellaron su amor con un compromiso público de boda.

Cuándo empezaron a salir Los Javis

La relación de Los Javis no empezó inmediatamente después de su primer beso. Javier Calvo, cuenta, era demasiado joven cuando se besaron en un cajero y, aunque dice que desde el principio tuvo claro lo que sentía por Ambrossi, la relación se hizo esperar.

El segundo beso, el que marcó el inicio del noviazgo, llegó en 2011 en la calle Gran Vía de Madrid, según contó Calvo en Instagram. El actor, director y productor compartió una foto de los dos juntos en la cama y un texto suyo escrito a máquina en el que hacía una sincera revelación. "Esta cursilada le escribí a Javi cuando nos besamos por segunda vez, años después de la primera. Creo que por estas fechas deben hacer 10 años de esa noche. Ya no soy tan cursi, pero te quiero, Javier Ambrossi💕”, apuntó en abril de 2021.

En el mensaje cuenta que aquel primer beso lo marcó.

"Tú me besaste hace muchos años, eso lo sabes. Me besaste en un cajero, en la calle, cuando yo era un niño (...) Te juro que en ese segundo lo entendí todo, entendí la vida, entendí la muerte [...] entendí el porqué de aquello que antes no entendía. Luego pasó todo, tú me dijiste que no podías besarme más y yo dediqué mi tiempo a olvidarte, a conseguir olvidarme (...) Decidí olvidar que hubiera dado la vida por ti, que hubiera huido contigo. Conté que no amaba, que no había amado todavía. Olvidé que era mentira, hasta el otro día, que me besaste en La Gran Vía. Que nunca quise a otro porque todavía te quería", apuntó Calvo, que en 2011 (cuando se dieron el el segundo beso) tenía 20 años mientras que Ambrossi tenía 27.

Mejores amigos antes de novios

Antes de ser novios, Los Javis fueron amigos. Los mejores amigos. Las fiestas y las largas conversaciones fueron la base de esa amistad que luego desembocó en esta relación.

De sus años de amistad son las fotos de juventud que han ido publicanod y l. Calvo tenía 17 años y acababa de terminar de rodar Física o Química. "Lo mejor de la foto es que estábamos de charlita, lo que no hemos dejado de hacer desde hace más de una década. Toda una vida juntos, Javier Calvo. Se me queda corta contigo. Felicidades 😍", escribió Ambrossi al compartirla una imagen ya borrada en Instagram.

Su compromiso y su 'no boda'

Javier Calvo y Javier Ambrossi son matrimonio desde hace mucho tiempo, aunque todavía no han sacado tiempo para pasar por el altar.

En septiembre de 2017 se comprometieron públicamente en la presentación de la película La Llamada. Ambrossi pilló por sorpresa a Calvo al hincar rodilla. "La película habla sobre el amor transformador que siento por Javi, el amor de mi vida. Yo creo que es el momento, no lo iba a hacer, pero ¿te quieres casar conmigo?", dijo Ambrossi, a lo que Calvo respondió con un sí.

Un año y medio después de la romántica escena, celebraron una falsa boda en directo en El Hormiguero oficiada por Pablo Motos.

"Estoy feliz de poder compartir la vida con una persona tan alegre y que me mueve siempre hacia adelante", dijo Ambrossi, y Calvo contestó: "Yo estoy contento de que seas mi brújula. Cuando no sé qué hay que hacer, tú siempre lo sabes. Tu intuición me hace mejor y tu cariño me llena".

Es la única boda que han celebrado. En 2018 muchos medios publicaron que se habían casado en secreto. Fue después de que Ambrossi dijese en una presentación que en realidad ya estaban casados, que sólo les faltaban hacer una fiesta. Era una forma de hablar, pero el dato encajaba después del compromiso en la presentación de La Llamada "No nos hemos casado", lo desmintió Javier Ambrossi en Instagram el mes de julio de ese año.

En aquel momento decía que no tenían tiempo ni para respirar y la situación no ha cambiado por el momento.

"Después de diez años no nos hemos peleado ni una vez. Somos personas muy —sorprendentemente — estables. Lo demuestra estar diez años en el teatro con una obra y doce juntos también. No nos hemos casado por falta de tiempo y porque, realmente, para hacer una fiesta ya las hago", comentó Ambrossi el pasado noviembre en la revista Esquire.

Y es que... a fiestas nadie gana a Los Javis. El día que llegue la boda, tendrá que ser a lo grande.