Jay Z pide que sancionen al abogado de quien lo acusa de violación por no investigar la versión de su cliente

Continúa la tensión por las denuncias de crímenes sexuales que están recibiendo los raperos Puff Daddy y Jay Z. Sin embargo, los artistas se mantienen al pie de cañón al defenderse públicamente, ya se por sus abogados o por ellos mismos. Y el marido de Beyoncé le ha dado un toque de atención a la defensa de quien lo acusa de violación.

El artista estadounidense pide una sanción judicial al abogado Tony Buzbee. El acusado asegura que la demanda es falsa y defiende, por medio de su abogado Alex Spiro, que Buzbee no investigó las afirmaciones de su cliente, quien asegura que Jay Z y Diddi la drogaron y violaron después de los premios MTV VMA en 2000 a los 13 años.

Asimismo, Jay Z señala que el abogado de la acusación no retiró la denuncia cuando en una entrevista en la NBC News a la víctima se la puso en duda en los detalles de su acusación.

Todas las contradicciones

Entre esos detalles que desacreditarían a la víctima se encuentra que ella asegura que estuvo con ellos en "una gran residencia blanca con una entrada en forma de U y vallada" que estaba a unos 20 minutos en coche de los VMAs. Sin embargo, hay fotografías que muestran a Jay en el club nocturno Lotus de Manhattan después de la entrega de premios.

Además, afirmó que su padre la recogió después de la agresión, pero su padre no recuerda nada de eso. En los documentos, Jay defiende que ese viaje le habría llevado diez horas de ida y vuelta, algo que debería recordar.

La mujer también afirmó que había visto los VMAs en un televisor Jumbotrón fuera del Radio City Music Hall, pero el estadounidense dice que las fotos muestran que no había tal pantalla y, de hecho, Nueva York rechazó la solicitud de MTV de usar una.

Finalmente, el rapero señala su afirmación de que habló con Benji Madden durante la fiesta posterior, pero después de la entrevista de la demandante el representante de Benji le aseguró para la NBC que el cantante ni siquiera estaba en Nueva York para los VMAs de 2000 porque Good Charlotte estaba de gira.

Así, Jay Z asegura que todos estos detalles fueron fácilmente desacreditados, y si Buzbee hubiera hecho la más mínima tarea, habría descubierto todos los agujeros en la historia de la mujer antes de presentar una demanda tan perjudicial para el rapero.

No obstante, Buzbee contraataca y nos dice: "Con cada presentación frenética, el equipo del Sr. Spiro huele a desesperación. El Sr. Spiro y su equipo creen que las leyes y las reglas no se aplican a ellos. Están completamente equivocados. También creen que pueden intimidar a los abogados presentando alegatos frívolos y sin fundamento llenos de mentiras y medias verdades. Una vez más, están completamente equivocados. No nos dejaremos intimidar ni acosar, nunca".