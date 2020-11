Jedet se pronuncia ante la polémica generada por su novio negando el coronavirus: "Me parece injusto que se me esté linchando públicamente"

Hace un mes Jedet presentaba públicamente a su novio, Josh Ortiz. Desde entonces la pareja no ha parado de darse muestras de cariño a través de las redes sociales pero ahora una controvertida opinión del joven ha hecho que la actriz se haya visto envuelta en unas críticas que no le corresponden.

Josh compartió varios stories en los que se negaba la existencia del coronavirus: "¡Hijos de p*ta, ya está bien!", se le oye gritar mientras se ven unos informativos hablando de los contagios.

"Y ahora me escribirá mucha gente diciendo 'Tío, es una pandemia', pandemia mis coj*nes. ¡Presentadme a alguien que tenga coronavirus! ¡Le como la boca! ¡Y vais a ver que no pasa nada, me coméis la p*lla todos!"

Unas declaraciones que han generado un aluvión de críticas por negar la existencia de un virus que está matando a miles de personas en todo el mundo.

Tras las críticas, Josh ha querido disculparse en otro vídeo con las personas que han perdido algún familiar por esta enfermedad, aunque continúa negando que sea tan grave:

"Siento mucho que se hayan muerto familiares. Siento mucho si se ha muerto alguien de vuestra familia. Pero sigo pensando que es mentira todo. Vale, vamos a poner que hay un virus. No es tan mortal, tan contagioso. Mentira. Desde que empezó todo voy sin mascarilla, me he rodeado de miles de personas. No tengo nada, estoy perfecto", continúa.

"Y lo repito, os acompaño en el sentimiento a todos los que habéis perdido a algún familiar, lo digo de corazón. Pero quiero que entendáis que la tele es una puta mentira. Políticos, una puta mentira. Todo una puta mentira. No hay pandemia ninguna, no la hay. ¿Existe el virus? Vamos a poner que sí existe el virus. Pero ya está. Si existe todos tenemos que pasarlo. Vamos a pasarlo y ya. tío", termina volviendo a negar la existencia de una pandemia.

Ante toda esta polémica, Jedet también ha recibido un buen número de críticas, aunque ella en ningún momento se había pronunciado ni había compartido la opinión de su pareja. Por este motivo, se ha visto obligada a hacer un comunicado a través de Instagram Stories, pidiendo que no se le ataque a ella por la opinión de otra persona y que, además, no comparte el pensamiento de su novio respecto a este tema.

"Lo que mi entorno piense sobre un tema no me hace responsable de sus opiniones. Soy una persona con sus propias ideas e ideales, me parece injusto que se me esté linchando públicamente por opiniones que no han salido de mi boca y que no he compartido ni comparto", empieza explicando.

"Sin comérmelo ni bebérmelo tengo el móvil a reventar de gente que me está faltando al respeto y no me parece justo. Quiero mandar todo mi respeto a las víctimas del virus y todo mi apoyo a los enfermeros y a los que están luchando a diario para que esta pesadilla acabe pronto", concluye.