Jennifer Aniston, cansada de los rumores de embarazo: "Nadie sabe si puedo tener hijos o no"

Jennifer Aniston es una de las actrices más famosas y con más éxito en todo el mundo desde que se dio vida a Rachel Green en Friends, considerada una de las mejores series de la historia de la televisión. Sin embargo, a pesar de su brillante trayectoria, la prensa siempre la ha perseguido para seguir con todo detalle sus relaciones sentimentales y en innumerables ocasiones se ha debatido sobre por qué no ha tenido hijos.

Historias que van desde que la actriz de 52 años ha decidido priorizar su carrera profesional, hasta su "mala suerte" en el amor, como posibles razones por las que no ha tenido descendencia. Unas informaciones completamente infundadas que han hecho que la artista haya estallado durante una entrevista para Hollywood Reporter.

"La gente proyecta sobre ti, pero mi trabajo es decir: 'Escucha, te mostraré de lo que soy capaz y tú decides si quieres seguirme'. Entonces, desapareces tanto como puedes, te diviertes, asumes estos roles raros, te importa una mierda, te diviertes, recuerdas que tienes un grupo maravilloso de amigos y que tu vida es maravillosa y lo haces lo mejor que puedes", ha explicado.

"Solía ​​tomarlo todo de manera muy personal: los rumores de embarazo y la suposición de 'Oh, ella eligió su carrera sobre los niños'. Es como, 'No tienes idea de lo que me está sucediendo personalmente, médicamente, ¿puedo tener hijos?' No saben nada, y fue realmente doloroso y desagradable", ha sentenciado.

Aniston ha aprovechado para lamentar que el éxito y valor de una mujer se relacione con sus parejas sentimentales o si han tenido hijos o no, cosa que no pasa con los hombres: "Hay un doble rasero: los hombres pueden casarse tantas veces como quieran, pueden casarse con mujeres [más jóvenes] de entre 20 y 30 años. Las mujeres no pueden hacer eso. Los hombres de 30 años, por cierto, son muy diferentes de los hombres de 40 y 50 años. E incluso a finales de los 20, es un mundo completamente nuevo que estoy descubriendo".

"No estoy embarazada, estoy harta"

Esta no es la primera vez que Jennifer Aniston ha hablado sobre lo que le han afectado los rumores de embarazo a lo largo de su carrera. En 2016, la actriz publicó una columna en The Huffington Post que se llamaba "No estoy embarazada, estoy harta"

"Estoy harta de este supuesto deporte de humillación física que se realiza todos los días con el pretexto de "periodismo" y "noticias de famosos". Y lamento cuando me hacen sentir "menos" porque mi cuerpo está cambiando y/o comí una hamburguesa en mi almuerzo y fui fotografiada desde un ángulo extraño y se me considera "gorda" o" "embarazada". Y ni hablar de lo incomodo y extraño que resulta ser felicitada por mis compañeros de trabajo, amigos y desconocidos por este embarazo ficticio (a menudo una docena de veces en un solo día)", escribió.

Además, Jennifer quiso ya reivindicar ya en ese momento que una mujer es completa independientemente de si tiene pareja o si tiene hijos: "No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas. Tenemos la oportunidad de decidirlo".