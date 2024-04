Jennifer Lopez da las primeras pistas sobre su vestido para la MET Gala

Jennifer Lopez se prepara para ser coanfitriona en la prestigiosa MET Gala, que se celebrará el próximo 6 de mayo en el Museo Metropolitano de Nueva York. La cantante estará acompañada de Zendaya, Bad Bunny y Chris Hemsworth en el evento presidido por la editora jefe de Vogue, Anna Wintour.

En esta edición, la temática es The Garden Of Time (El Jardín del Tiempo), es decir, una "oda a la naturaleza". La fauna y flora serán las principales inspiraciones de los invitados, que deberán escoger sus outfits siguiendo estas premisas.

La cantante tiene una complicada misión por delante, como ha explicado en un video para Vogue, donde ha señalado que ha sido "un honor" haber recibido la llamada de Wintour para ser coanfitriona: "Cuando Anna te llama y te pide que seas coanfitrión de la MET Gala junto con ella, es como la noche más importante de la moda y recaudar dinero para el museo, fue un verdadero honor".

Es lógico que no va a enseñar el vestido, pero si ha adelantado que "tiene algunos bocetos diferentes" y "todavía se está decidiendo": "Yo también soy de esas personas que eligen en el último momento. Me gustan las opciones, y luego digo: 'Está bien, así es como me siento hoy', y luego tratamos de crear algún tipo de look increíble, ¡porque esa es la noche de los looks!", ha continuado.

Cuando hablamos de la MET Gala, JLo siempre se ha tomado muy en serio la elección de sus looks. En 2023, donde se homenajeaba a Karl Lagerfeld, la artista escogió un vestido de terciopelo en blanco y negro de Ralph Lauren con la espalda al aire y un gran lazo.

Jennifer Lopez en la MET Gala 2023

Dos años antes, la actriz se puso un impresionante vestido de cuero, al que acompañaba un sombrero de cowboy. En este caso, la temática era la moda estadounidense.

Jennifer Lopez en la MET Gala 2021

La cantante ha deslumbrado en todas sus apariciones públicas en la MET Gala, así que habrá que ver cómo es su vestido en este año tan especial.

Cuál es y qué significa la temática de la MET Gala 2024