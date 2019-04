Jennifer Lopez responde a los rumores de infidelidad de Álex Rodríguez

Jennifer Lopez está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, tanto a nivel profesional como personal. Y no va a dejar que nadie se lo estropee.

El pasado 3 de marzo Álex Rodríguez le pedía matrimonio regalándole un impresionante anillo valorado en 5 millones de dólares, que compartía días después en Instagram junto con otras fotos de la pedida.

Poco después el exjugador de béisbol José Canseco acusaba a Alex Rodríguez de serle infiel a Jennifer Lopez con su exmujer, aunque la implicada desmintió el rumor negándolo todo.

Pero la cosa no quedaba aquí, la modelo de Playboy Zoey Gregory aseguraba al portal Daily Mail que Rodríguez le estaba pidiendo vídeos sexuales mientras preparaba su pedida de matrimonio: "JLo es increíble y no se merece esto. Mientras se preparaba para pedirle matrimonio a ella, a mí me pedía que le enviara vídeos sexuales, que nos liáramos y que le consiguiera a otras chicas".

JLo ha acudido al programa 'The Breakfast Club' donde ha hablado de 'Hustlers', la película que está preparando sobre un grupo de strippers. Pero también ha hablado sobre su pedida de matrimonio y no ha querido callarse frente a estos rumores: "Me importan una mierda. Me da igual. Sé cuál es la verdad y se cómo es Álex y él quién soy yo. Simplemente, somos felices y no vamos a dejar que gente de fuera venga a decirnos cómo es nuestra relación".