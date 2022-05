Jennifer Lopez revela las dramáticas consecuencias que sufrió por no dormir suficiente

Te interesa Ben Affleck aparece por sorpresa en el tráiler del documental de Jennifer Lopez

La mayoría de los artistas se han convertido en defensores de la salud para concienciar a sus fans sobre la importancia de cuidarse, tanto física como mentalmente, sin embargo, esto no fue así siempre.

Jennifer Lopez ha revelado un dramático episodio que le sucedió en los años 90 por la falta de sueño, ya que en ese momento no había tanta información como ahora sobre el tema.

La cantante, en el portal de noticias On the JLO, ha explicado que ahora duerme entre siete y nueve horas al día, no obstante, pasó un periodo en el que descansaba mucho menos: "Hubo una época de mi vida en la que solía dormir de tres a cinco horas por noche. Estaba todo el día en el set y toda la noche en el estudio, y los fines de semana hacía giras y grababa videos. Tenía más de 20 años y me creía invencible".

"Estaba sentada en una caravana con todo el trabajo y el estrés que conlleva y junto con la falta de sueño para recuperarme mentalmente, me afectó. Pasé de sentirme totalmente normal a pensar en lo que tenía que hacer ese día y, de repente, sentí que no podía moverme", ha confesado, reconociendo que se preocupó mucho.

JLO preguntó al médico "si se estaba volviendo loca"

Además, ha añadido: "No podía ver con claridad, y entonces los síntomas físicos que tenía empezaron a asustarme y el miedo se agravó. Ahora sé que se trataba de un clásico ataque de pánico provocado por el agotamiento, pero en aquel momento ni siquiera había oído el término"

Tras esto, acudió al médico e incluso le preguntó al doctor si "se estaba volviendo loca", teniendo en cuenta que no sabía por qué le pasaba eso.

"Me di cuenta de lo graves que podían ser las consecuencias de ignorar lo que mi cuerpo y mi mente necesitaban para estar sanos y ahí empezó mi viaje hacia el bienestar", ha apuntado.

Su método para cuidarse el físico

Del mismo modo, ha insistido en que este es su principal modo de cuidarse el físico.

"Pienso en el sueño como una pequeña máquina del tiempo. Te acuestas y entras en un espacio en el que te conservas y luego sales como una persona nueva y más joven de lo que eras antes. A veces me despierto y digo: '¡Vaya! Acabo de perder 10 años de mi cara'. Eso es lo que una buena noche de sueño puede hacer y se acumula con el tiempo", ha terminado.