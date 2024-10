Jennifer Lopez se sincera sobre su divorcio con Ben Affleck: "¿Y si soy libre?"

Te interesa Las fotografías de Jennifer Lopez y Matt Damon haciendo manitas tras separarse de Ben Affleck

Jennifer Lopez se ha sincerado sobre su reciente divorcio con Ben Affleck en una extensa y cercana entrevista con la humorista Nikki Glaser para Interview, donde han hablado de la ruptura sin mencionar explícitamente el nombre del actor.

Hacia el final de la conversación, Glaser ha preguntado a la estrella si se arrepiente del dolor que acaba de pasar, a lo que ella ha respondido tajante: "Ni un segundo". Y matiza: "Eso no significa que no me haya dejado fuera de combate para siempre. Casi lo hizo".

Así, Lopez reconoce que le habría gustado poner punto y final a esta situación mucho antes: "Ahora, al otro lado de la situación, pienso: 'Joder, eso es exactamente lo que necesitaba. Gracias, Dios. Lamento que haya tardado tanto. Lamento que hayas tenido que hacerme esto tantas veces. Debería haberlo aprendido hace dos o tres veces. Lo entiendo. Tuviste que golpearme muy fuerte en la cabeza con un maldito mazo. Me dejaste la casa encima. No tienes que hacerlo otra vez'".

"No estoy buscando a nadie"

La actriz y cantante celebra haber conseguido divorciarse, aunque asegura que no lo tiene todo resuelto. Eso sí: está emocionada del momento vital que está viviendo ahora, tras un complicado verano protagonizado por el divorcio.

Ahora, Jennifer Lopez abraza su soltería: "Estoy emocionada, cuando dices que vas a estar sola. Sí, no estoy buscando a nadie, porque todo lo que he hecho en los últimos 25, 30 años" ha sido estar "en estas diferentes situaciones desafiantes". Y se pregunta: "¿Qué carajo puedo hacer cuando soy solo yo volando por mi cuenta? ¿Y si simplemente soy libre?".

También asegura que esta situación le ha acercado más a Dios. "Para mí, [lo más importante] es la relación conmigo misma que se cultiva en este momento y mi relación con Dios, de la que creo que solemos alejarnos a veces, cuando estamos envueltos en otras personas. Y Dios siempre ha sido una parte muy importante de mi vida", dice.

Jennifer Lopez presentó los documentos de divorcio el pasado 20 de agosto de 2024 para romper con Ben Affleck. La estrella estadounidense ha renunciado a la manutención conyugal y ha pedido al juez que también le niegue dicha pensión al intérprete, según ha informado TMZ.

El actor de Hypnotic no tenía "ningún interés" en arreglar su matrimonio, según ha publicado la revista People. "Ella está muy decepcionada y triste, pero Ben no le ha dado ninguna señal de que quiera continuar con su matrimonio. No ha mostrado ningún compromiso ni interés en que su matrimonio funcione. Ha llegado al punto en que ella solo necesita cuidar de sí misma", ha desvelado dicho medio.

Tal y como revelaron fuentes cercanas, Lopez se siente "furiosa y humillada" por cómo ha vivido estos dos años, ya que pensaba que esta vez sería diferente.