Las fotografías de Jennifer Lopez y Matt Damon haciendo manitas tras separarse de Ben Affleck

La separación de Jennifer Lopez y Ben Affleck continúa sin ser pública. Tras varios meses de rumores y noticias al respecto, la cantante y el actor siguen sin publicar el comunicado conjunto que supuestamente tenían pensado lanzar para explicar los motivos de su divorcio.

A la espera del anuncio, la artista de 55 años ha asistido al Festival Internacional de Cine de Toronto luciendo un espectacular vestido de espejo metalizado en plata diseñado por Tamara Ralph. Un increíble look que ha dado mucho de que hablar, pero queda lejos de ser el gran momentazo de la intérprete de On the floor en Canadá.

Las redes sociales se han hecho eco de una "íntima conversación" que Jennifer mantuvo junto a Matt Damon, gran amigo de su exmarido, en la premier de la película Unstoppable. Según informa el medio The daily mail, estuvieron hablando 20 minutos y se les pudo ver de la mano mientras charlaban.

La cantante quería saber cómo se encontraba Ben Affleck, pero Matt no quería hablar sobre ese tema: "Él le dijo a ella que estaba bien y está agradecido por la participación en la película [Ben y él son coproductores], pero dejó claro que no estaba ahí para hablar de Ben Affleck en absoluto".

Además, los dos eran conscientes que darse la mano iba a dar de que hablar: "Fue el momento lo que resulto incómodo porque ella sabía que llevarse a Matt del evento a tener una conversación íntima iba a desencadenar rumores".