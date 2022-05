Johnny Depp y Amber Heard: Los momentos y declaraciones más impactantes del juicio

El mediático juicio entre Johnny Depp y Amber Heard ha llegado a su fin. Ahora, será el jurado popular quien se reunirá para deliberar.

Además de Heard y Depp, cuyas declaraciones se alargaron varios días, durante las cuatro semanas de juicio han intervenido psicólogos, policías, representantes, empleados domésticos y hasta la terapeuta de la pareja, quien insistió en que el abuso era "mutuo" por parte de ambos.

El 11 de abril comenzó la batalla legal en la que el actor acusa a su exmujer de difamación por un artículo que ella publicó en el diario The Washington Post en 2018, después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido "abuso doméstico" sin mencionarlo. Depp pide 50 millones de dólares como compensación.

Por su parte, Heard respondió con una contrademanda en la que alega que Depp ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama 100 millones.

Repasamos algunos de los momentos y declaraciones más impactantes del juicio.

La pelea entre ambos que supuso que Depp perdiera un dedo

Ben King, que fue asistente de Johnny Depp entre 2014 y 2015, testificó y habló del episodio en el que el actor perdió parte de un dedo.

En su comparecencia, Depp habló de esta discusión que tuvo lugar en marzo de 2015 en Australia. La pelea empezó porque Amber descubrió a Johnny bebiendo vodka. "Ella me gritó '¡estás bebiendo otra vez!', caminó hacia mí, agarró la botella de vodka y luego retrocedió y me la arrojó".

A continuación, Depp cogió otra botella de vodka y se sirvió otra copa, lo que enfureció aún más a su expareja. "Cogió esa botella y me la arrojó y los cristales estallaron por todas partes", explicó el intérprete, "Al principio no sentí dolor. Sentí calor, como si algo se escurriera por mi mano. Estaba mirando directamente a mis huesos que sobresalían. La sangre brotaba a borbotones", añadió.

La actriz Amber Heard, en su juicio contra Johnny Depp // Gtresonline

Amber lo acusó de violarla con una botella de cristal

Sin duda, uno de los episodios más escalofriantes de estas acusaciones fue cuando se desveló que Johnny Depp habría violado a Amber con una botella. Así lo explicó la abogada de la actriz, Elaine Bredehof, y no dudó en solicitarle a su clienta que aclarase esta acusación.

Heard confesó que no recuerda cómo llegó a esa situación, pero que estaba segura de que le penetró con una botella de cristal. "Recuerdo que no quería moverme porque no sabía si estaba rota", detalló entre lágrimas. Además, explicó que su vagina sangró, aunque quiso pensar que la botella no estaba rota y que hubiese sido mucho peor de esa manera.

Su abogada, para que quedase clara la acusación, le insistió para que dijese si Johnny le había penetrado con la botella. "Johnny tenía la botella dentro de mí y me la metía una y otra vez", respondió la actriz.

Amber Heard y Johnny Depp // Gtres

El rumor de que Depp empujó a Kate Moss por unas escaleras

La participación de Kate Moss en el juicio no estaba prevista inicialmente pero los abogados del actor la llamaron después de que Amber Heard la nombrase en una de sus intervenciones. Fue a mediados de mayo cuando la actriz de Aquaman se refirió al famoso incidente de la escalera, un altercado en el que estuvieron implicados Depp, Heard y Whitney Henriquez, la hermana de la actriz.

"No lo dudé, no esperé. Pensé inmediatamente en Kate Moss y las escaleras, y le golpeé", dijo Heard en su declaración, haciéndose eco de un rumor nunca confirmado que apunta que Johnny Depp tiró a Kate Moss por una escalera cuando eran pareja.

La actriz sacaba a colación esta información para justificar su agresión a Depp. Según su testimonio, lo hizo para defender de su hermana. "Reaccioné en defensa de mi hermana. Había sido durante años el saco de boxeo de Johnny, pero durante años nunca lo golpeé. Fue la primera vez que le devolví el golpe", declaró Amber Heard en el anterior pleito por difamación que mantuvo la expareja en Reino Unido durante 2020.

Kate Moss declaró en el juicio

Durante su intervención, Kate Moss, aseguró que Depp nunca habría ejercido violencia física sobre ella.

"Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Había habido una tormenta. Cuando salí de la habitación, me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda", dijo la modelo, de 36 años, bajo juramento.

"Grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor. Él vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica", aclaró antes de recalcar que "él nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras".

Kate Moss aclara qué ocurió en el incidente de la escalera en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard // GTRES

El posible montaje que organizó Heard con su ojo morado

Un antiguo trabajador de TMZ, Morgan Tremaine, acusó a la actriz de mentir sobre las heridas que Depp le hizo en el ojo.

Según él, Amber orquestó una trama con este medio para que la fotografiaran con el moratón justo el día en el que iba a acudir al juzgado a pedir la orden de alejamiento contra su expareja.

"El objetivo de los paparazzi era fotografiarla saliendo del juzgado. Ella iba a detenerse y girarse hacia la cámara para mostrar el moratón en el lado derecho de su cara. El presunto moratón", detalló el periodista.

Tremaine también habló sobre el vídeo filtrado a la prensa en la que se mostraba a Depp bajo los efectos de las drogas con una actitud muy agresiva hacia Heard. Resaltó que se trata de un montaje completamente editado y en el completo se podía ver a la actriz riéndose: "Era mucho más corto que el vídeo que se reprodujo en este juicio".

"Hubo un poco al principio que se reprodujo aquí en el que la Sra. Heard aparentemente está configurando la cámara y colocándola en posición. Y luego, hay una parte al final donde aparentemente se ríe y mira a la cámara. Esa parte no estaba presente en lo que recibimos", apuntó.