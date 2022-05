"La gente quiere matarme": Amber Heard, sobre las amenazas que recibe por su juicio con Johnny Depp

Mientras el mediático juicio entre Johnny Depp y Amber Heard llega a su fin, la actriz ha confesado que, desde que comenzó, no ha parado de recibir amenazas de muerte.

"Soy acosada, humillada, amenazada todos los días. Incluso por el mero hecho de entrar en este tribunal, de estar sentada aquí delante del mundo, de que se utilicen las peores partes de mi vida, las cosas que he vivido, para humillarme...", ha reconocido Heard.

"La gente quiere matarme y me lo dicen todos los días. La gente quiere meter a mi hija en el microondas, y me lo dicen", ha insistido. "Johnny me amenazó, me prometió que si alguna vez le dejaba me haría pensar en él todos los días que viviera...".

A la pregunta de cuales eran las amenazas concretas, la actriz ha detallado que consisten en "el acoso, en la humillación, en la campaña contra mí que se hace eco cada día en las redes sociales y ahora ante las cámaras de esta sala".

"Cada día tengo que revivir el trauma. Me tiemblan las manos. Me despierto gritando", ha apuntado entre lágrimas.

"No estoy sentada en esta sala riendo, sonriendo, haciendo chistes sarcásticos. No lo hago. Esto es horrible. Esto es doloroso. Y esto es humillante para cualquier ser humano. Tal vez es fácil olvidar que soy un ser humano", ha afirmado.

Además, ha añadido: "Y aunque Johnny prometió que me merecía esto y prometió que lo haría, no me lo merezco. Quiero seguir adelante. Tal y como estoy hoy aquí no puedo tener una carrera, ni siquiera puedo hacer que la gente se relacione conmigo. Solo quiero que Johnny me deje en paz. Llevo años diciéndolo".

¿Qué ha ocurrido entre Depp y Heard?

El mediático juicio afronta su última semana antes de que el jurado popular se reúna para deliberar.

Además de Heard y Depp, cuyas declaraciones se alargaron varios días, durante las cuatro semanas de juicio han intervenido psicólogos, policías, representantes, empleados domésticos y hasta la terapeuta de la pareja, quien insistió en que el abuso era "mutuo" por parte de ambos.

La semana pasada, Whitney Henriquez, hermana de Heard, aseguró que vio cómo Depp golpeó repetidamente en la cara a la actriz durante una discusión ocurrida en el apartamento de la entonces pareja en marzo de 2015. Es, por el momento, la única testigo que afirma haber visto a Depp pegarle a Heard.

El 11 de abril comenzó la batalla legal en la que el actor acusa a su exmujer de difamación por un artículo que ella publicó en el diario The Washington Post en 2018, después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido "abuso doméstico" sin mencionarlo. Depp pide 50 millones de dólares como compensación.

Por su parte, Heard respondió con una contrademanda en la que alega que Depp ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama 100 millones.