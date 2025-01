Jordi Cruz recrea el vestido de cristales de leche materna de las Campanadas

No hay desafío que se le resista a Jordi Cruz.

Ya es una tradición que el que fue presentador del programa de manualidades por excelencia, Art Attack, se ponga manos a la obra y recree, pocos días después de las Campanadas, el vestido que Cristina Pedroche elige para dar la bienvenida al año nuevo. Todo tipo de utensilios y el mejunje art attack son los aliados imprescindibles para dar vida a su versión del traje que más expectación genera en la televisión durante todo el año.

Este 2025, Jordi Cruz se ha tenido que romper bien la cabeza para dar con la fórmula mágica para encontrar los materiales con los que hacer de cero el diseño de este año. Pedroche lució un vestido joya de 42 kilos de peso que simbolizaba la protección a los derechos de la infancia. Inspirado en el arte barroco, el conjunto incluía un corsé, un casquete y un guardainfantes, este último como elemento central. Pero lo más personal y llamativo fueron las gotas de leche materna, conservadas durante la primera maternidad de la presentadora, que fueron cristalizadas para incluirse en el traje. En total, se utilizaron 8.500 cristales y cinco litros de leche.

Fabricó sus propios cristales de leche

Jordi, por su parte, no utilizó ni 8.500 piedras ni cinco litros de leche materna real, pero sí se curró unos cristales a base de cola blanca, agua y un poquito de pintura.

Esos trocitos que fabricó los introdujo en un molde con forma de diamante, los rellenó con una pistola de termofusión y... voilà. Sus propios cristales de leche materna se hicieron realidad. "Qué inteligente", le dijo Belén Mozas, la diseñadora que cristalizó la leche real de Pedroche, que entró en directo en la retransmisión de Youtube para observar la obra maestra del artemaníaco.

"Han sido dos semanas de trabajo y mucho romperme la cabeza hasta encontrar la forma de hacer el cosplay. Pero lo bien que me lo he pasado y la poca vergüenza que me queda ya", decía en su cuenta de X.

El artemaníaco creó también el guardainfantes, para el que utilizó una malla metálica como base, y el casquete con plumas, que hizo realidad a partir de bridas y servilletas.