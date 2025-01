¿Cómo se hizo el vestido de Cristina Pedroche con leche materna? Lo explica su joyera Belén Mozas

Te interesa Josie revela cómo transformó la leche materna de Cristina Pedroche en cristales para el vestido de las Campanadas

Un año más, Cristina Pedroche ha sorprendido durante las campanadas del 2024 al 2025. Esta vez, ha lucido un vestido elaborado por su propia leche materna gracias al apoyo de la joyera Belén Mozas y de un proceso de cristalización químico.

Su proceso creativo y el de su empresa Morir de Amor ha trascendido al gran público a través del vestido de Cristina Pedroche para la Nochevieja en Antena 3. Un vestido que ha llevado unos cinco meses de elaboración y en el que han participado también VIVASCARRIÓN (la firma de Felipe Vivas y Manuel Carrión), responsable de las tres piezas del traje, y el diseñador y estilista Josie.

En una entrevista con EFE, Belén Mozas explica el proceso creativo del vestido: "Ella contactó conmigo porque le puse un comentario en Instagram cuando vi su banco de leche. Le dije: 'Yo con eso te puedo hacer una joya'. Entonces contactó conmigo en febrero, estuvimos trabajando en una joya increíblemente bonita con dos diamantitos y a finales de verano me dijo: '¿Y si hacemos un vestido de leche materna?'. Y no le pude decir que no".

La joyera asegura que el proceso ha sido "bastante largo": "Hemos estado trabajando por lo menos cinco meses en cristalizar esa leche para luego meterla en los cristales, a medida que se hacen uno a uno. Lo primero que hay que hacer es como un tratamiento térmico a esa leche para separar los componentes y quedarnos, básicamente, con la parte en la que está el ADN", explica.

"Es un tratamiento que dura unos 45 días y, una vez que ya tenemos ese tratamiento hecho, lo que hacemos es un proceso químico, por el cual lo solidificamos y ya después lo cristalizamos en el cristal transparente, que es el que sostiene la leche como tal. Yo creo que lleva, por lo menos, cinco litros de leche que ella ha ido recopilando desde que comenzó con su lactancia", desvela Belén Mozas.