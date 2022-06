Jorge Fernández relata el calvario de sus problemas de salud: "No podía levantar ni un vaso"

Fue en el año 2019 cuando los médicos por fin pudieron ponerle nombre a lo que le pasaba. Jorge Fernández llevaba varios años sufriendo pérdidas de peso y de musculatura. El cansancio cada vez era mayor y su cuerpo no respondía ante los esfuerzos. Pero los expertos no encontraban una razón para su malestar.

En una entrevista con Men's Health, el presentador hecha la vista atrás y recuerda lo mal que lo pasó mientras no recibía un diagnóstico. "Cada día me encontraba peor y no daban con el diagnóstico. Un año, dos años, tres años y nada. Y tres años es mucho tiempo viéndote mal, cada vez peor, sin que nadie dé con la tecla, sin que nadie sepa lo que tienes", decía el presentador.

"No podía levantar ni un vaso. Me dolía todo. Mi cuerpo rechazaba hasta el agua. No podía verme en el espejo. Sentía un rechazo hacia mí mismo brutal", recuerda.

Finalmente y tras consultar con un montón de especialistas, los médicos descubrieron que Jorge Fernández sufría una intoxicación de mercurio provocada por la cantidad de atún rojo que consumía, un pescado que contiene esta sustancia tóxica en grandes cantidades. Desde entonces, pide precaución a sus seguidores en cuanto a su alimentación. Además, el presentador batallaba hace años con otra enfermedad, el Lyme, lo que significa que tuvo que luchar contra dos graves dolencias de manera simultánea.

Por aquel entonces cualquier tarea se volvía un reto difícil de superar, incluso presentar su programa. La Ruleta de la Suerte exige grabaciones diarias y un nivel de entusiasmo y energía considerable. Pero Jorge Fernández estaba débil.

Aunque en ese momento nunca se le pasó por la cabeza dejar su trabajo, ahora, con la perspectiva del tiempo, reconoce que no se encontraba al cien por cien paras las exigencias del programa.

"Tenía que haberme retirado del programa porque estaba fatal, pero soy muy cabezón. Fue una época durísima. ¡Cuántas lágrimas he soltado antes de salir a grabar! Esto no lo sabe nadie, pero muchos días en el camerino, dos minutos antes de salir a grabar, me miraba en el espejo y llamaba a la sastra y le decía con lágrimas en los ojos 'cógeme un poquito más la camisa por aquí, joder, que he vuelto adelgazar...', y luego salía como podía, entraba a plató forzando la sonrisa y… '¡¡¡Bienvenidos a la Ruleta!!!", cuenta.

Así de delgado estaba durante las emisiones de La Ruleta de la Suerte en 2019.

Así está ahora, cuatro años después de haber iniciado la recuperación.

También sufre la enfermedad de Lyme

Además de esta intoxicación alimentaria que le supuso graves problemas intestinales, Jorge Fernández también ha hablado de la enfermedad crónica que padece. Lo hacía en 2020, cuando empezaba a recuperarse y ganar peso tras cambiar su alimentación.

El presentador contaba entonces que la picadura de una garrapata le había transmitido la enfermedad de Lyme. Esta, unida a la intoxicación por metales pesados, terminó por hacer mella no solo en su organismo, también en su aspecto físico.

Junto a una foto de su "antes y después", Jorge Fernández enumeró la grandísima cantidad de dolencias que había sufrido en los últimos años y que habian provocado su considerable cambio de aspecto.