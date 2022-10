Jorge Javier Vázquez revela la enfermedad que padece y las consecuencias que tendrá en su día a día

Jorge Javier Vázquez no pasa por una de sus mejores etapas, por lo menos en lo que a salud se refiere.

El periodista, que este verano viajó a Perú durante sus vacaciones, tuvo que permanecer ingresado y tratarse en una cámara hiperbárica para sofocar el mal de altura que sufrió cuando aterrizó en el país sudamericano. "Cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y qué sé yo. Una fiesta", contó en su cuenta de Instagram, donde compartió las fotografías de su paso por el hospital.

Pero esta no es la única complicación que ha sufrido el comunicador, de 52 años. Hace unos días anunciaba que los médicos le habían advertido sobre un virus que todavía tienen que terminar de diagnosticar y que le obligará a someterse a alguna prueba médica.

Mientras espera los resultados, Jorge Javier Vázquez todavía asimila la tercera complicación que ha sufrido este 2022. Tras su ingreso en Perú, los médicos le han descubierto una apnea del sueño severa. Un problema médico que dificulta las horas de sueño y por el que le han prescrito un tratamiento que le obliga a dormir enchufado a máscara de oxígeno que mantenga la presión adecuada en las vías respiratorias.

El periodista lo contó en su blog de Lecturas, donde quiso explicar el por qué de un bajón físico que los espectadores notan desde hace unas semanas.

"Desde África llevo embarazado de nueve meses. Desconozco la razón, pero prometo que estoy poniendo todo de mi parte para recuperar esa figura mía que tantos suspiros de admiración levanta. Por ahora me han diagnosticado apena severa, por lo que tendré que dormir con maquinita. Lo celebro", escribía antes de bromear con que no puede evitar sufrir esos ronquidos. "He llegado a roncar viendo a la inmensa Rosa María Sardà. Quien sufra de apneas sabe a lo que me refiero", dijo.

Según recoge MayoClinic, la apnea es un trastorno del sueño potencialmente grave en el que la respiración se detiene y recomienza repetidas veces, lo que puede provocar ronquidos fuertes, jadeos, dolores de cabeza, insomnio, irritabilidad o incluso problemas graves de corazón, como arritmias.

Es por eso que Jorge Javier Vázquez deberá incluir en su hábito de sueño una máscara especial sobre boca y nariz que facilite la respiración. Se denomina tratamiento CPAP y es el más común para estas problemáticas.

Antes de terminar su texto, Vázquez ha querido dejar a sus lectores tranquilos asegurando que se encuentra pendiente de varios resultados, por lo que los médicos tienen controlado su estado de salud.

"Me he hecho un análisis de heces -tengo los resultados en un mes-, de sangre -me han salido perfectos- y el lunes voy al urólogo, porque por edad ya me toca", contó.