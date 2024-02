Todos los concursantes confirmados de 'Tu Cara Me Suena' 11

Tu Cara Me Suena ya calienta motores de cara a su temporada número 11. El concurso de Antena 3 planea una edición llena de música, competitividad y fantasía con unos participantes que son oro puro.

Las luces del plató están a punto de encenderse y aunque todavía no hay fecha de estreno oficial, sí hay seis nombres confirmados. Repasamos quiénes son.

David Bustamante

A Bustamante no hay nada que se le resista. Después de su paso por El Desafío, el cantante, de 41 años, se lanza a la piscina para descubrir su faceta de imitador. A lo largo de estas diez ediciones, ha sido uno de los artistas más emulados, ya temas tan icónicos como Dos hombres y un destino forman parte de la historia reciente de la música en español.

Valeria Ros

Sin tapujos, sin pelos en la lengua, sin miedo al ridículo. La colaboradora de Zapeando, de 37 años, suma un nuevo capítulo en televisión para participar en un programa donde tendrá que dar el do de pecho. No es cantante profesional, pero sí una experta en humor, así que las risas están aseguradas. No es la primera vez que pasa por Tu Cara Me Suena. Ya fue corista de Josie en su imitación de The Buggles.

Raquel Sánchez Silva

La presentadora de 51 años se muestra en una faceta de momento desconocido para ella. Tendrá que cantar, bailar, llevar looks imposibles... Nada comparado con sus pruebas de El Desafío. Aun así, Pero no cabe duda de que se dejará la piel para llegar a lo más alto.

Miguel Lago

El cómico y actor de 43 años está dispuesto a transformar su personalidad en la de los artistas más top. Tendrá que cambiar a Sonsoles Ónega por Manel Fuentes para volver a un plató en el que ya cantó junto a una Nerea Rodríguez transformada en Dolly Parton.

Supremme De Luxe

Es una experta en transformaciones, pero Tu Cara Me Suena supone subir de nivel. La presentadora de Drag Race, de 45 años, ya imitó a Dean Martin y su participación como concursante es un sueño cumplido.

Raoul Vázquez

Siguiendo la estela de compañeros de Operación Triunfo como Agoney o Miriam Rodríguez, Raoul Vázquez llega dispuesto a demostrar que la juventud no está reñida con el talento. El cantante, de 26 años, ya se transformó en Shawn Mendes para cantar con su amiga Nerea Rodríguez el hitazo Señorita.