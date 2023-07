Julio Iglesias rectifica y explica por qué Enrique Iglesias no estará en la boda de Tamara Falcó

El pasado viernes 7 de julio, víspera de la boda del año -que tiene lugar la tarde de este sábado- : la de la pareja formada por Tamara Falcó e Íñigo Onieva, el hermano de la novia Julio José Iglesias asistió al programa Y ahora, Sonsoles en primicia, para hablar de forma distendida sobre diferentes temas relativos al acontecimiento.

Durante la entrevista, el cantante hizo referencia a las palabras que dedicó a la prensa en su llegada a Madrid hace unos días, donde confirmó que su hermano Enrique Iglesias asistiría al evento.

Con toda la familia en casa de su madre, Isabel Preysler, Ónega preguntaba en especial por el popular cantante. "Hubo un malentendido: 'Julio dice que viene Enrique' pero no, al final no viene", introdujo el tema. "Es que yo siempre miento", se reía el invitado. "Oye, no me digas eso antes de empezar una entrevista", le frenó Sonsoles.

A continuación, Julio explicada el motivo de la ausencia de su hermano: "No, mi hermano no viene porque no le gustan las bodas, directamente. No estuvo ni en mi boda", aclaraba.

El nombre de Enrique ha cobrado gran parte de la atención en la prensa rosa en relación a la boda.

Su asistencia o no al evento lleva siendo una incógnita desde que se hizo público el enlace de la pareja y el motivo de su ausencia ya se había explicado: el cantante de 48 años tiene fobia a las reuniones sociales y toda su familia es consciente de ello. Pero, de forma inesperada, su hermano Julio José Iglesias aseguró el pasado viernes a la prensa que el cantante finalmente sí estaría en Madrid para ir a la ceremonia.

Fue cuando, este miércoles, aterrizó en Madrid y dedicó unos minutos a hablar con la prensa para confirmar que "viene toda la familia entera" a este enlace. Ante esta declaración, le preguntaron si incluía a su hermano Enrique y él respondió con un "sí, claro".

Julio revela que Enrique Iglesias sí tuvo boda

La conversación con la presentadora ha continuado después de la aclaración para hablar sobre los nervios de Isabel Preysler a tan solo unas horas de la ceremonia.

"Mi madre ha visto a mi hermana Chabeli casarse, me ha visto a mí casarme, ha visto a Ana, no es la primera vez", explicaba un tranquilo Iglesias. "Y Enrique no se ha casado", decía Sonsoles en una afirmación-pregunta. "Enrique lo que no hizo es una boda grande".

De forma natural y pasando muy por encima, el artista ha revelado que su hermano pasó por el altar con la mujer con la que mantiene una sólida relación desde 2001, Anna Kournikova, la extenista y modelo rusa de 42 años.

Julio y Sonsoles han seguido bromeando mientras charlaban de las ganas de su hermana Tamara de tener hijos o sobre la regla que se presupone que habrá durante el evento de "dejar los móviles". A Iglesias le ha pillado por sorpresa y ha vuelto a preguntar: "¿Hay que dejar el móvil?". "Ah, pues yo no lo voy a dejar", han reído los protagonistas.