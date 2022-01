Kanye West amenaza con "golpear" a Pete Davidson en 'Eazy', su última canción

Parece que Kanye West está tratando de superar en mayor o menor manera su separación de Kim Kardashian . Eso sí, el rapero no ha dudado en lanzar un serio mensaje para Pete Davidson , el nuevo novio de su exesposa, en su última canción, Eazy , en la que amenaza con golpearle .

Kanye West parece que está pasando página tras su separación de Kim Kardashian, o eso es lo que nos quiere hacer creer. El rapero acaba de iniciar una nueva relación con la actriz Julia Fox, a la que conoció en una fiesta de Nochevieja en Miami y con la que ya posa oficialmente como su nueva pareja.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos por superar su ruptura con la empresaria, el cantante ha dejado constancia en su música de que no olvida su relación con su exposa. En una nueva canción titulada Eazy, West no ha dejado en muy buen lugar a Kim Kardashian ni a su nueva pareja, el humorista Pete Davidson, con el que la celebrity lleva meses viéndose sin tapujos.

Y es que el famoso cantante no se ha cortado un pelo a la hora de demostrar que el nuevo novio de su exmujer no le cae nada bien y, de hecho, acaba de amenazar con "golpear" al comediante en este nuevo tema que acaba de estrenar junto a The Game.

Durante una de las estrofa, el intérprete de Praise God ha lanzado una pullita al nuevo novio de su ex, haciendo referencia al accidente automovilístico que tuvo en 2002 y que casi le cuesta la vida al cantante: "Dios me salvó de ese accidente solo para poder golpear el trasero de Pete Davidson", rapea en esta nueva canción, en la que también se puede oír la la voz de una mujer, muy similar a la de Kim, diciendo "¿Quién?".

Reproches para Kim Kardashian por la forma de criar a sus hijos

Kanye West y Kim Kardashian se separaron el pasado mes de febrero, tras más de siete años de matrimonio y cuatro hijos de común. A pesar de sus diferencias, el cantante siempre ha hablado de su ex como la mujer de su vida y ahora rapea sobre su separación asegurando que es el "mejor divorcio de su historia": "Si vamos al juzgado, iremos al juzgado juntos. De hecho, recoge a tu hermana, iremos al juzgado juntos", ha señalado en su canción.

Aún así, no han faltado los reproches para su exesposa tampoco. Y es que, tal y como ha señalado en Eazy, West planea criar a sus hijos de manera muy diferente a la que su madre plantea. "Tengo amor por las niñeras, pero la familia real es mejor. Las cámaras miran a los niños, ustedes dejen de tomar el crédito", rapea, asegurando que en su casa "todos necesitan hacer algunas tareas" porque "esta no es la casa de tu mamá".

Acusado de agredir a un fan

Por el momento, Kanye West se encuentra bajo investigación por agredir presuntamente a un fan, según informó el diario Page Six. El autor de Donda mantuvo una acalorada discusión con un seguidor, al que terminó golpeando hasta tirarlo al suelo.

La bronca tuvo lugar sobre las 3.00 horas de este jueves, tal y como han comunicado fuentes oficiales. Ahora, West está siendo investigado por un delito menor de agresión, por el que podría llegar a cumplir una sentencia máxima de seis meses de cárcel.