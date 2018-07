Ke$ha se bebe su orina en su documental

En uno de los momentos de My Crazy Beautiful Life podemos ver a la artista en el coche hablando con sus amigas cuando una de ellas, Savannah, su mejor amiga, explica que su madre se bebe su orina porque cree que es bueno. Al escuchar lo que dice sobre su madre, Ke$ha decide probarlo por sí misma. Acto seguido podemos escuchar a Ke$ha orinando en una botella y, tras olerlo y ofrecérselo a sus compañeros de viaje, lo prueba y pone una cara bastante desagradable. ¡Parece que no le ha gustado la experiencia!

La artista ha recibido muchas críticas. No obstante, Ke$ha previamente ya había defendido sus acciones al declarar que cuando se bebió su propia orina lo hacía porque creía que estaba haciendo algo beneficioso para su salud.

"Me dijeron que beber tu orina era bueno, solo trataba de hacer algo saludable. Alguien trató de evitar que lo hiciera, pero ¡era mi decisión! Así que me lo bebí de un trago. Fue algo realmente asqueroso, que no creo que vuelva a repetir nunca más. No lo recomendaría. No creo que consiguiera nada bueno con ello, y seguro que ni siquiera fue algo beneficioso. No, no lo volvería a hacer", decía Ke$ha.