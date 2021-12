Las Ketchup actuarán en Polonia para apoyar a las tropas: qué fue de ellas tras el éxito de 'Aserejé'

Consiguieron desvancaron a La Macarena. Las Ketchup pusieron a bailar a medio mundo al ritmo de Aserejé, una canción con ritmos flamencos y coregorafía sencilla que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Era el año 2002 y ese verano no hubo nadie que no acabara bailando esta mítica canción.

Las tres hermanas hijas del mítico guitarrista cordobés 'El Tomate', Lola, Pilar y Lucía Muñoz, no imaginaban el éxito que iban a tener con su canción. Vendieron siete millones de copias y fueron número uno en países como Reino Unido, Noruega, Finlandia o Alemania. Al otro lado del océano, también sucumbieron a los ritmos flamencos y bailanban animados el Aserejé en Brasil, Puerto Rico, Venezuela y Colombia.

Sin embargo, la fama igual que vino, se fue. El grupo pasó años en la sombra hasta que Eurovisión les dio la oportunidad de volver por la puerta grande a la industria musical. En el año 2006, el grupo, que sumó la incorporación de una cuarta hermana (Rocío), representaron a España en el Festival de la Canción con el tema Blodymary.

Por desgracia, la canción de Las Ketchup no convenció a Europa igual que el Aserejé y quedaron en el puesto 21 de los 26 países que se presentaban al certamen. El golpe fue dificil de encajar y tras varios malentendidos con su discográfica, el grupo no volvió a grabar un disco.

Reencuentros

Las Ketchup desaparecieron del panorama musical y no fue hasta el 2016, diez años después de su intervención en Eurovisión, cuando volvimos a ver a las integrantes del grupo juntas sobre un escenario. Fueron invitadas por el Melodifestivalen en Gotemburgo (Suecia) para cantar Aserejé, despertando la euforia del público asistente.

Un año después, en 2017, reaparecieron en el festival Pa'l Norte, celebrado en Monterey (México).

El éxito en estas pequeñas intervenciones llevaron al grupo a lanzar una gira de regreso que emprendieron en el año 2019. Arrancaron en las Islas Feroe de Dinamarca, y después visitaron Suiza, Noruega, Rumania y Francia. En España actuaron en festivales en Sevilla y Barcelona y participaron en la Pre-Party de Eurovisión Spain en la Sala La Riviera de Madrid donde interpretaron Aserejé y Blodymary.

Su regreso a los escenarios polacos

Las últimas noticias que tenemos de Las Ketchup han sorprendido al mundo entero. La mítica banda volverá a reunirse en un exclusivo concierto para mostrar su apoyo a los soldados polacos desplazados por la crisis migratoria en la frontera que comparten con Bielorrusia.

"El Ministerio de Defensa de Polonia y la emisora estatal TVP celebrarán este fin de semana un concierto para mostrar su apoyo a las tropas que defienden la frontera oriental, donde decenas de miles de migrantes, en su mayoría del Medio Oriente, han tratado de cruzar desde Bielorrusia. Además de varias estrellas nacionales, el evento también contará con artistas internacionales, como el grupo de chicas españolas Las Ketchup y el cantante Lou Bega, muy conocido por el 'Mambo No. 5'", según ha informado el portal Notes from Poland.

El concierto tendrá lugar el domingo en la base aérea de la ciudad de Minsk Mazowiecki, a unos 40 kilómetros al este de Varsovia. Allí la banda española coincidirá con otros grupos de renombre como No Mercy, las coreanas Loona, los alemanes Captain Jack y la ex cantante principal de Ace of Base, Jenny Berggren.