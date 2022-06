Kim Kardashian cuenta qué sería capaz de hacer por conservar su juventud

Te interesa Kourtney Kardashian cuenta por qué el médico le recomendó beber semen de Travis Baker

Kim Kardashian quiere ser eternamente joven y está dispuesta a todo por conseguir mantener su juventud. Lo ha contado en una entrevista en The New York Times, con motivo del lanzamiento de la nueva línea para el cuidado de la piel. La influencer de 41 años (octubre 1980) ha puesto un ejemplo muy concreto de lo que sería capaz de hacer.

"Intentaré cualquier cosa… Si me dijeras que literalmente tengo que comer caca todos los días y que me vería más joven, lo haría", asegura Kardashian, quien tiene muy claras sus prioridades.

Siete kilos menos para ir a la gala MET

Hace solo unos meses también tuvo claro que quería ir a la gala MET de 2022 enfundada en el vestido con el que Marilyn Monroe le cantó Feliz cumpleaños, Mr. President a JFK y lo hizo, aunque eso significase tener que perder casi siete kilos para poder entrar.

La empresaria lo reconoció sobre la alfombra roja y rápido sus palabras se volvieron en su contra. “Me lo probé y no me quedaba bien. Dije, 'Dame tres semanas'. Tuve que perder casi siete kilos. Fue un gran desafío. Estaba decidida a que me sirviese. No he comido carbohidratos ni azúcar en unas tres semanas. Tendremos una fiesta de pizza y donas en el hotel [después de la Met Gala]", aseguró la empresaria a la que se le acusó de hacer apología de las dietas extremas.

Un mes después de la ceremonia, la empresaria sigue sin ver maldad en lo que hizo: "Para mí fue como, 'Está bien, Christian Bale puede hacerlo para un papel en una película y eso es aceptable' [El maquinista]. Incluso Renée Zellweger ganó peso para un papel [Bridget Jones]. Para mí todo es lo mismo. No estaba diciendo: 'Hola a todos, ¿por qué no perdéis este peso en un corto período de tiempo?".

Kim Kardashian saluda en la gala MET 2022 // Gtresonline

Kim Kardashian termina la entrevista con las cosas claras: "No hice nada que no fuese saludable".

¿Y qué hubiese pasado si no hubiese perdido el peso necesario para entrar en el vestido de Marilyn? “Simplemente no podría haber ido, lo cual no habría importado. Era importante para mí alcanzar ese objetivo”.