Kourtney Kardashian cuenta por qué el médico le recomendó beber semen de Travis Baker

Kourtney Kardashian y Travis Barker no esconden ningún secreto. La pareja, que acaba de celebrar su boda, cuenta sin problema los detalles de su relación y eso lleva a hablar de las complicaciones que están teniendo para tener un hijo en común. Y no es que tengan problemas de fertilidad. El bebé sería el cuarto hijo para la empresaria y el tercero para el batería de Blink-182.

La cuestión es que para conseguirlo están haciendo lo imposible y eso implica también recurrir a la medicina alternativa.

"[El especialista] Nos dijo, bueno, me dijo a mí, que lo que lo ayudaría sería beber el semen como cuatro veces a la semana", contó la empresaria en el episodio Dónde he estado y dónde quiero ir del programa The Kardashians. "Me encanta este médico", bromeó el baterista de Blink-182.

Al parecer, según contó Kourtney, el médico aseguró que este método le ayudaría a mejorar sus niveles de tiroides.

El tratamiento de Kourtney y Travis

Kourtney y Travis no aclararon si siguieron esta recomendación pero sí contaron otra práctica que han adoptado con el fin de mejorar su fertilidad.

La pareja se ha sometido a una limpieza de Panchakarma, un tratamiento ayurvédico para "eliminar las toxinas que están en lo más profundo de los tejidos". Para ello, ha tenido que renunciar a la cafeína, al alcohol, al azúcar, al ejercicio y al sexo. “Nos sentimos increíblemente bien”, ha dicho Kourtney Kardashian.

Óvulos congelados desde 2018

Kourtney Kardashian, que está en pleno proceso de fecundación in vitro, decidió congelar sus óvulos en 2018 cuando tenía 39 años. Lo contó en el reality Keeping Up With The Kardashians y explicó que en ese momento quería disfrutar de sus tres hijos pero no descartaba en un futuro querer tener más. Ese futuro ya está aquí.

"Últimamente he tenido cambios de humor muy bestias porque he estado poniéndome las inyecciones de hormonas que tienes que pincharte antes de congelar tus óvulos. Y es una locura. Me siento como si quisiera salir de mi propia piel. Estoy muy alterada, no lo aguanto más", aseguró la empresaria. “Las propias inyecciones no son lo peor, porque tengo mucha tolerancia al dolor. Pero las hormonas me hacen sobredimensionarlo todo. Hay días en los que tengo mucha ansiedad, y estoy muy susceptible. Creo que esa es la peor parte".

Kourtney Kardashian contó entonces que hacía este esfuerzo "para tener seguridad": "Espero que merezca la pena. No quiero volver a someter a mi cuerpo a algo así. Son demasiadas emociones". Lo que no sabemos es si ha tenido que someterse de nuevo al tratamiento o este paso previó valió la pena. Por lo que sí está pasando (y sí lo sabemos) es por una menopausia temprana.

"Las pastillas que me han estado dando me han llevado a la menopausia, literalmente", reveló recientemente en un vídeo que se filtró en redes y que ya ha sido borrado. Además, el tratamiento le ha hecho ganar bastante peso.