Kristen Stewart se compromete: quién es Dylan Meyer, su futura mujer

Kristen Stewart y su novia Dylan Meyer se casan. La actriz, eternamente recordada por su papel de Bella Swan en la saga Crepúsculo, ha anunciado su compromiso en el programa de Howard Stern, 'The Howard Stern Show', en SiriusXM.

"Nos vamos a casar, lo vamos a hacer. Yo quería que me propusieran matrimonio, así que creo que definí muy bien lo que quería y ella lo clavó. Nos vamos a casar, va a suceder", dijo la actriz, entusiasmada por su futuro compromiso. Ha sido Dyan Meyer la encargada de hacer la gran pregunta y Kristen no ha dudado a la hora de responder que sí.

"No tenía nada específico en mente. No estaba claro que fuese a ser yo a la que se lo proponían, ¿sabes? Con dos chicas nunca sabes quién va a desempeñar ese rol de género maldito y extraño. Nosotras no hacemos las cosas así ni pensamos en esos términos. Simplemente vio la oportunidad y lo hizo. Y fue una monada", añadía Stewart, que no es la primera vez que habla en público de sus planes de boda.

Ya en 2019, cuando se conoció su noviazgo, Stewart aseguraba en el mismo programa que no podía "esperar" para pedirle matrimonio a su chica. "Creo que las cosas buenas pasan rápido", dijo la actriz. Sin embargo, finalmente ha sido ella la sorprendida por su chica.

Quién es Dylan Meyer

Aunque se conocen desde hace siete años, no fue hasta 2019 cuando surgió entre ellas algo más que una amistad. Los paparazzi las fotografiaron besándose en Nueva York en el verano de ese año y unas imágenes sirvieron de confirmación. Kristen Stewart estaba de nuevo enamorada tras su ruptura con Stella Maxwell, con la que tuvo varias idas y venidas.

"Apareció en el cumpleaños de una amiga y yo estaba en plan, '¿dónde estabas y cómo he podido no saberlo?'", dijo la actriz en el programa de Howard. Tras su reencuentro, las cosas empezaron a funcionar muy rápido. "La primera vez que le dije que la quería era muy tarde y estábamos en algún bar roñoso, y sus amigos estaban ahí, se fueron y yo simplemente le solté, 'dios, tío, estoy tan enamorada de ti'. Y punto. No fue nada específico, y a la vez era tan obvio...", desveló.

Dylan Meyer trabaja como guionista y actriz. Ha formado parte del equipo de guion de la película de Netflix Moxie y también ha trabajado en la serie Miss 2059. Como actriz, la hemos visto en la serie Hecho en casa, una recopilación de cortos grabados durante el confinamiento de 2020. Uno de ellos es creación de la propia Stewart.

En sus redes sociales, Dylan Meyer no ha podido esconder la felicidad que siente al lado de Kristen. "Me podéis encontrar bajo las sábanas escondiéndome de la policía de la felicidad", escribió junto a una romántica foto.