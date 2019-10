Kylie Jenner recrea con su mejor amiga el icónico beso de Madonna y Britney Spears

Los disfraces son una de las especialidades de Kylie Jenner , que no pierde ocasión de recrear personajes y escenas míticas. Esta vez se ha convertido en la Madonna del año 2003, la que besó a Britney Spears en prime time durante los VMA'S y encandalizó a la sociedad más conservadora.

Lo que hicieron Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en la ceremonia de los VMA's del año 2003 es historia de la música pop. Las intérpretes, que en aquel momento se posicionaban en lo más alto de su carrera profesional, se subieron al escenario para dejar al público boquiabierto con uno de los momentos más icónicos de la televisión estadounidense.

Las tres cantantes interpretaban 'Like A Virgin' cuando en un momento dado Madonna, colocada en el medio de las tres, coge a Britney y le planta un morreo de categoría. Acto seguido se gira y besa a Christina, pero justo en en ese momento las cámaras enfocaban la reacción de Justin Timberlake, que en aquel momento acababa de romper su relación con la cantante de 'Baby One More Time'. Aguilera ha asegurado en varias ocasiones que se sintió "desplazada" en aquel momento.

El beso se puede ver en el minuto 3:40 del vídeo.

Ahora, 16 años después, Kylie Jenner ha hecho su particular homenaje al momento, disfrazándose con su mejor amiga Stassie Karanikolau de Madoonna y Britney respectivamente.

Con un 'outfit' realmente parecido al original, Kylie y su amiga han recreado en mítico beso para sus seguidores de Instagram.