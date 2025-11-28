Rosalía, ovacionada en el concierto de Cindy Cat en Argentina

Rosalía es una estrella allá donde va, y por eso no ha pasado desapercibida en su parada en Argentina, donde además de hacer promoción de su álbum LUX la artista ha aprovechado para apoyar la música en directo.

Así, la catalana asistió como público al concierto de Cindy Cat en Ferro, el fenómeno musical que reunió entre el público a artistas como Trueno, Nathy Peluso, Tiago, Emilia, Conociendo Rusia y Cazzu.

Y Rosalía no pasó desapercibida, ni para el público ni para los propios artistas que tocaban en directo, que no dudaron en decir su nombre en mitad del show tras acabar una de las canciones. "Te amamos", le dedicaron.

La artista recibió una gran ovación de los espectadores, que se pusieron en pie para aplaudir a la artista, mientras ella recibía con mucho cariño esta dedicatoria.