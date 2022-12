Laura Escanes le confiesa a Lola Índigo que es bisexual: "A mí las chicas me gustan"

Lola Índigo ha sido la última invitada de Entre el cielo y las nubes, el podcast de Laura Escanes. La cantante y la influencer han hablado de diversos temas durante su charla, donde también han abordado el tema de la bisexualidad.

Si bien Mimi ha hablado en varias ocasiones que ha tenido relaciones tanto con chicos como con chicas, Escanes ha sorprendido con su confesión a la artista: "A mí las tías me gustan, me atraen y tal. Pero creo que no, y lo defiendo a muerte ahora y llevo tiempo defendiéndolo, no podría tener una relación sentimental de pareja, de amor, con una tía".

"Eso no lo puedes saber. Como no puedes saber un montón de cosas en la vida si no te pasan. Es mi opinión", le ha replicado Lola Índigo, a lo que Laura le ha respondido: "Pues la mía es esta. Es como que no lo visualizo, ¿sabes? Yo no me imagino de parejita con una mujer, no".

Aún así, la cantante ha continuado explicando su propia experiencia comparando las relaciones que ha tenido con personas de distinto sexo: "Mi experiencia es muy diferente. Es lo único que te puedo decir. Yo, por ejemplo, cuando he roto con un tío, me ha costado mucho más mantener la amistad. Y cuando lo he dejado con una tía, no he tenido ese problema".

Por el momento, Laura Escanes se mantiene fiel a sus pensamientos y está disfrutando de los primeros meses de relación con el cantante Álvaro de Luna. A pesar de que ninguno de lo dos ha confirmado la relación, la pareja viajó a México a finales de noviembre y se dejaron ver juntos en el concierto de Aitana en el Wizink Center de Madrid.

Laura Escanes y Álvaro de Luna en el concierto de Aitana en el Wizink // Gtresonline

Además, van dejando algunas pistas en redes sociales. Como el vídeo que colgó recientemente Álvaro en Instagram Stories donde una mano con unas uñas largas pintadas de azul le acariciaban la cara. Las mismas que lucía Escanes en una de sus últimas publicaciones.