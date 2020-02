Laura Escanes, duramente atacada por lo que hace con su hija en una foto

Desde que se quedó embarazada de su hija Roma, Laura Escanes ha ido compartiendo con sus más de un millón y medio de seguidores tanto momentos de la dulce espera, como de los primeros meses de vida de la pequeña.

Pero aunque la gran mayoría de sus seguidores tienen comentarios positivos hacia la influencer, tampoco se libra de las críticas como le ha ocurrido en una de sus últimas publicaciones.

Laura compartía a través de Instagram Stories una imagen en la que se le veía dándole el biberón a Roma, como siempre sin mostrar la carita de la pequeña, junto a la frase "su vicio".

Laura Escanes dándole el biberón a su hija Roma / Instagram Stories @lauraescanes

Y parece que no a todo el mundo le parece bien que la joven le de biberón a su hija, tal como se lo han hecho saber de muy malas maneras a través de Instagram Stories.

"Pura leche de bote. Qué pena", “Te la pela, estaba claro. A la gente ignorante como tú sólo le importa tu ombligo. Eres un cateta egoísta que no tiene ni puta idea de nada y encima te lo paga todo tu marido que te saca 30 años. Vais a durar una mierda, así que disfrútalo. Por cierto, te has jodido la vida con 23 años que tienes y haces vida de vieja”, y añadió finalmente: "Ahora haz que te la sopla. A pastar".

Ante estos ataques, Laura ha compartido algunos de estos mensajes públicamente para pedir respeto y que no se metan en la forma en la que educa y alimenta a su hija: "De verdad, te agradecería que no te metieras en las decisiones que tomo respecto a la educación y alimentación de mi hija. Además leo que eres psicóloga. Muy poca empatía para ser psicóloga veo", le contestaba Escanes, añadiendo: "Ánimo, seguro que no te faltarán clientes con esta actitud".