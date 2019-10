Laura Escanes enseña su 'look' postparto: con ojeras pero feliz

Laura Escanes ha dado ya la bienvenida al mundo a su primer retoño junto a Risto Mejide, una niña a la que han llamado Roma, en honor a una de sus ciudades favoritas y a un juego de palabras muy especial: 'Roma' es 'Amor' al revés.

Ahora que ha pasado ya la tensión y el vértigo del parto y los primeros días, la joven ha compartido en su Instagram las 'luces y sombras' que llegan después de dar a luz. " He llorado como nunca, he tenido más miedos, dudas e inseguridades que nunca. Me han invadido los “¿lo estaré haciendo bien?” más de una vez. La miro y me pongo a llorar si pienso en que algo malo le puede pasar. Y a la vez desde que llegó Roma no puedo ser más feliz. Cuando la tengo encima y escucho sus suspiros se me pasa todo ¿Cómo se puede querer tanto y tan rápido", escribía.

Pero no todo han sido reflexiones, Laura Escanes también ha tenido tiempo para bromear sobre su aspecto, que se ha visto un tanto desmejorado por las primeras noches en vela, el cansancio acumulado, las visitas al médico...

Con una banda en la cabeza que le recoge el pelo y unas prominentes ojeras, Laura Escanes ha posado en dos selfies muy naturales que han conquistado a sus seguidores. "Mi look estos días", escribía.