Primera aparición de Leire Martínez tras su salida de La Oreja de Van Gogh: "Quiero estar tranquila"

Leire Martínez ha aparecido dos días después de la triste noticia de su abandono de La Oreja de Van Gogh.

La cantante ha escogido la televisión vasca (ETB) para dejarse ver tras la decisión que ha tomado 17 años después de estar al frente del grupo de pop.

Como colaboradora del programa Biba Zuek!, la artista ha decidido no ausentarse de su puesto de trabajo, por lo que los presentadores del espacio le han agradecido su presencia en "unos días que no son fáciles".

No obstante, la artista no ha comentado cómo se encuentra para que nada se malinterpretase: "No he querido quedarme en casa y es verdad que en este momento no quiero decir nada más sobre este tema, llegará el momento".

Su prioridad es estar en calma, por lo que eso se ha augurado a sí misma de cara a su futuro: "Ahora es momento de estar tranquila, de pensar las cosas, tomar distancia y ya está, ya llegará".

Leire no se ha pronunciado así acerca de su futuro ni del futuro de LODVG sin ella, y tampoco ha querido exponer las razones que le han hecho tomar otro camino distinto al resto de componentes de la banda. Para conocer más detalles, parece que habrá que esperar.