Lil Nas X publica un vídeo desde la cama del hospital con el lado derecho de la cara completamente paralizado

El estado de salud de Lil Nas X preocupa a sus fans y no es para menos. El cantante de Atlante de 26 años ha publicado un vídeo en Instagram con el lado derecho de su cara completamente paralizado.

"He perdido el control", dice el comentario que acompaña el vídeo en el que intenta reír y no lo termina de conseguir. El lado izquierdo de su cara responde a las órdenes de su cerebro pero el derecho se mantiene impasible.

El intérprete de Montero ha alarmado a sus seguidores con la publicación, en la que aparece con un camisón de hospital y una colorida gorra de béisbol, y éstos no han tardado en responderle llenando el vídeo de comentarios de preocupación.

"¿Qué te pasó?", "Me encanta lo positivo que eres, mejórate pronto", "Te mando amor y energía positiva"... son algunos de los comentarios a la publicación en la que algunos seguidores se aventuran a analizar las posibles causas de esta parálisis facial.

Por ahora no se saben los motivos que hay detrás de este problema pero Lil Nas X ha querido tranquilizar a sus fans asegurando que se encuentra bien. "No estéis tristes por mí. Me veo un poco gracioso pero eso es todo", ha dicho a través de Stories.

Su caso recuerda al que vivió anteriormente Justin Bieber. El cantante canadiense tuvo que aplazar su gira mundial Justice en junio de 2022 por recomendación médica ya que había sufrido una parálisis facial parcial a causa del síndrome de Ramsay Hunt, un trastorno neurológico provocado por el virus de la varicela-zóster.