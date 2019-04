Megan Fox, irreconocible en su nueva película

Las últimas imágenes de Megan Fox han sorprendido a la red, ya que su aspecto es sorprendente. Sin embargo, este cambio físico tiene una explicación: su papel en la película 'Jangsa-ri 9.15', dirigida por Kwak Kyung-taek.

En el film, la actriz interpreta a Marguerite Higgins, la que fue la jefa del departamento japonés del New York Herald Tribune cuando empezó la Guerra de Corea, en 1950. Así que, para meterse en la piel de la periodista que trabajó como reportera de guerra, Fox se ha visto obligada a cambiar su pelo y ahora lo luce el corto y rubio.

