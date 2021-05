Lola Orellana, la hija de 24 años de Rosario Flores y la miembro más desconocida del clan

Pertenecer a una de las familias más famosas de España podría haberle servido a Lola Orellana para triunfar en la vida pública. Pero la hija de Rosario Flores y del argentino Carlos Orellana decidió hace mucho tiempo emprender un camino muy alejado del estrellato de su familia.

La joven de 24 años prefiere llevar una vida alejada de los focos, de los escenarios y de las alfombras rojas. Es la más desconocida del clan Flores, más incluso que su primo Guillermo Furiase, algo que su madre siempre ha querido que sea así.

"Si de algo estoy orgullosa es porque a mis hijos no los conoce nadie. Ser famosa te marca. Y para mí sería muy egoísta hacerles a ellos famosos. Mi hija, por ejemplo, ahora está trabajando en cine. Puede trabajar de lo que quiera porque no la conoce nadie. Yo no he sido libre nunca", dijo sobre ella en una entrevista emitida en televisión en febrero.

Su pasión está detrás de las cámaras

Nacida en 1996, sus padres se separaron cuando sólo tenía un año. Al contrario que sus primas Elena Furiase y Alba Flores —ambas actrices—, Lola Orellana prefiere estar al otro lado de la cámara y en la iMdb aparece vinculada a la serie Dime quién soy como asistente de casting, trabajo que desempeñó en el año 2020.

Antes de este debut, la hija mayor de Rosario Flores (tiene otro, Pedro Antonio, fruto de su relación con Pedro Manuel Lazaga Busto), se fue a Londres para terminar bachillerato y estudiar artes plásticas. Se especializó en fotografía y se formó para ser ayudante de dirección. Uno de los trabajos como fotógrafa fue en la boda de Sara Verdasco y Juan Carmona.

Las artes se le dan bien, o al menos eso dice su madre, que en otra entrevista. declaró que su hija "escribe y pinta de maravilla".

Las cámaras la buscan

Su vida lejos de las cámaras es relativa, al fin y al cabo es una miembro más del clan de los Flores y eso la lleva inevitablemente a asistir a acontecimientos mediáticos.

Las veces que se ha dejado ver de forma pública —como en el bautizo del hijo de su prima Elena o la boda de Sara Verdasco y Juan Carmona— ha sido noticia en numerosos medios, que han destacado su exquisito gusto para la moda.

La fan número uno de su madre

En cuanto a la relación personal que mantiene con su familia materna, Lola es una declarada fan del trabajo de su familia, especialmente de su madre. Cada vez que tiene la ocasión, le gusta acompañarla en sus conciertos y proyectos musicales.

A juzgar por su perfil de Instagram, a Lola le gusta viajar, el arte y los perros. Y sí, también dibuja.