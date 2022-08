Loles León: "En el sexo me apaño solita, no necesito que un hombre me arregle nada"

Loles León ha hablado abiertamente del amor, el sexo y lo que espera de un hombre a sus 72 años, con una vida completamente activa y en la que no entra en sus planes retirarse de la interpretación.

Loles León es una de las caras más conocidas y más queridas de la televisión. Actualmente, la actriz catalana combina su trabajo en la serie La que se avecina con la obra de teatro Una noche con ella, y tanta actividad hace difícil creer que ya tiene 72 años.

"Me gusta mucho entretener al público. Me mantiene viva", ha reconocido en una entrevista para el portal Egos, donde ha confesado que no tiene ninguna intención de jubilarse.

Con la misma actitud desenfadada, responde a las preguntas sobre cuánto tiempo lleva sin pareja: "Creo que unos 17 años". Una decisión que ha tomado de forma totalmente voluntaria: "No concibo vivir acompañada de un hombre en mi casa. Otra cosa es que quede con alguno y tengamos un achuchón… pero nada más".

Pero el tener relaciones sexuales esporádicas con otros hombres, no significa que la vida sexual de la actriz sea escasa. "Ahora el placer me lo busco con mis aparatitos. Soy independiente para autosatisfacerme en el sexo", ha revelado a la publicación, añadiendo: "No hace falta que venga un señor a arreglarme nada".

Por otro lado, León asume que siempre ha sido considerada un icono sexual, "desde muy jovencita". Sin embargo, no se considera una mujer morbosa, sino "sensual". Además, ha confesado que pese a ser una mujer decidida, en el ámbito de pareja siempre ha preferido que la seduzcan que seducir.