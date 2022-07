Las curiosas exigencias de Adriana Torrebejano antes de rodar una escena de sexo

Adriana Torrebejano ha desvelado en Zapeando qué condiciones pone antes de rodar una escena íntima, tanto si incluye sexo como si solo se trata de un beso. "Siempre pido a mis compañeros que no fumen y no coman plátano", ha comentado la actriz, entre risas.

"No soporto el plátano y no fumo, y cuando alguien fuma le huele la boca bastante a cenicero". También asegura que no es suficiente con que se laven los dientes antes. No deben probar un cigarro. No puede aguantar el mal olor del aliento.

"Una escena de beso o de cama puede durar cuatro horas de rodaje, así que uno sale del plató y se fuma un pitillo o se come un plátano porque tiene hambre y después no va al cuarto de baño a lavarse los dientes", explicó la de Barcelona.

Además, la actriz recordó que vivió una anécdota de lo más surrealista: tuvo que orinar en plena función de teatro, subida en el escenario después de estar dos horas bebiendo agua por culpa de su personaje.

"No pude salir del escenario porque era una obra de Agatha Christie y nadie podía desaparecer porque si no era el asesino, y tuve que esconderme como pude con una cosa de terciopelo, coger una papelera y mear encima del escenario", relató Torrebejano.

En la serie Dos años y un día, la actriz interpreta a Laura, una directora de cárcel poco convencional.

Esta comedia gira en torno a la vida de Carlos Ferrer, un famoso actor y presentador que termina en la cárcel por un delito de ofensas religiosas después de trabajar en este sector durante 12 años. Se emite un nuevo capítulo cada domingo en ATRESplayer PREMIUM.