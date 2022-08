Lucía Hoyos: por qué no tiene hijos, depresión al salir de Gran Hermano y actriz de doblaje // GTRES

Lucía Hoyos es una actriz y modelo sevillana que vivió su época dorada en el cine a finales de los 90 y principios de los 2000. Su debut televisivo, donde se dio a conocer fue en la serie Periodistas, y después la vimos en conocidas producciones televisivas como Ana y los 7 o Allí Abajo.

La actriz comenzó su andadura como modelo con 16 años, y en 1996 fue nombrada Miss Sevilla. Justo después Hoyos empezó su carrera en el mundo de la actuación que era su verdadera pasión, gracias al apoyo de su tía, la bailaora Cristina Hoyos, que la animó desde los 12.

Lucía Hoyos // GTRES

Por qué no tiene hijos

A su 47 años, la actriz hace ya un tiempo que "cerró el chiringuito" para ser madre, así lo contaba ella. En el año 2018 decidió que ya no tendría hijos, por varios motivos que develó a la revista Diez Minutos.

"El año pasado cerré el chiringuito. A mí siempre me han gustado los niños, pero hacerlo sola nunca me ha llamado la atención, porque siempre he tenido la imagen de la familia idílica", confesaba.

Y es que actualmente la actriz no comparte su vida con nadie, pero tampoco lo pretende. Ahora, por primera vez en su vida, ha decidido que su trabajo va por delante del amor: "Siempre he antepuesto un amor al trabajo. Y ahora ya no. Primero yo, el burro delante", señalaba.

"El amor es precioso, es el motor del mundo. Es un complemento muy bonito, pero el amor más bonito es a uno mismo. Yo he estado muchos años patinando y ahora siento que he cogido las riendas", terminaba de explicar a la revista.

Su depresión al salir de Gran Hermano

Lucía hoyos, como muchas otras celebrities y personalidades del mundo del espectáculo, ha participado en un reality show, en este caso en Gran Hermano. La intérprete de x entró en la casa en el año 2004 porque necesitaba el dinero, según comentó al mismo magazine.

"Yo entré en el concurso para ganar dinero, porque la serie, desgraciadamente, no me daba para vivir. Y al final me quedé sin la ilusión de hacer lo que a mí más me gusta", y es que su entrada en Gran hermano le supuso el fin en la serie Allí Abajo, poniendo punto y aparte a su sueño de actuar.

Eso fue lo que motivo los problemas de salud mental de la intérprete: "Cuando salí de la casa tenía que grabar el último capítulo y me dijeron que no. Lo que me produjo una gran depresión. Cuando yo salí de 'GH' estuve un mes sin salir de casa", contó.

Actriz de doblaje

Además e modelo y actriz de cine y televisión, Hoyos es actriz de doblaje. Entró en el mundillo para poder ganarse la vida entre trabajo y trabajo, cuando escaseaban los papeles en su agenda.

Su hermana es directora de doblaje, y ella se formó en 5 y Acción. Desde entonces le ha puesto voz a personajes de distintas películas de sobremesa, personajes animados y a tres voces de Tierra Amarga, la novela turca de Antena 3.

La actriz ha atrevido a hacer una demostración de sus dotes de doblaje durante su participación en el concurso Pasapalabra.