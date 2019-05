Luis Fonsi, Alejandro Sanz y otros famosos que se han apuntando al 'filtro bebé'

Si no has vivido en una cueva durante la última semana, te habrás dado cuenta de que en los últimos días las redes sociales se han convertido en un jardín de infancia... ¡Hay muchos bebés sueltos!.

El 'filtro bebé' se ha convertido en la sensación de las redes sociales. Aunque la creación pertenezca a Snapchat, es en Instagram donde muchos anónimos (y no tan anónimos) publican sus divertidos 'selfies' rememorando su infancia. David Bustamante fue uno de los primeros en probar en filtro 'mujer' y el resultado fue un tanto... ¿perturbador?.

Alejandro Sanz ha tardado muy poco en apuntarse a esta moda tan viral, y ha confesado que ese aspecto no es por culpa del filtro. "No es un filtro Me siento como un niño pequeño #LaGira", escribía.

Otro que también se ha apuntado a ponerse en plan bebé ha sido Luis Fonsi, que además se anima a cantar 'Date la Vuelta', pero versión 'ardillitas'. Sin duda, el contenido que nos merecemos.

Bad Bunny se ha unido a esto de la "regresión a la infancia" y ha publicado varios selfies, probando además otros filtros, como el de hombre y el de mujer. "¿En cuál me veo mejor?", ha preguntado.

El colombiano Sebastián Yatra tampoco se queda atrás...

... ¡Y Nicky Jam menos!

¡J Balvin también ha querido probarlo!

Aquí Miley Cyrus posando como si fuera un hombre. "¿Por qué Snapchat me convirtió en Joe Jonas?, ¿y estas cejas?", se preguntaba.

La presentadora Patricia Conde no ha querido ser menos y por arte de magia se ha convertido en un bebé. ¡Qué mona!

Por otro lado, las cuentas de fans han hecho de las suyas y han querido convertir a sus ídolos en auténticos recién nacidos. ¡Menudo show!